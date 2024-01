Organisatorische Veränderungen bei Wüst und Wüst

Zug – Die auf die Vermarktung von exklusivem Wohneigentum spezialisierte und zum Familienunternehmen Intercity Group gehörende Wüst und Wüst AG ernennt COO sowie eine neue Leiterin Zürich/Küsnacht.

Julia Greber, MAS UZH in Real Estate und MSc in BA, war rund 12 Jahre in unterschiedlichen Positionen in der Immobiliendienstleistungsbranche tätig – u.a. von 2018 bis 2021 bei der Intercity-Gruppengesellschaft SPGI Zurich AG/Commercial Property Advisors. Sie hat per Januar 2024 die neu geschaffene Funktion des COO (Chief Operating Officer) der Wüst und Wüst AG übernommen.

Stefanie Oechslin, eidg. dipl. Betriebswirtschafterin und Immobilien-Treuhänderin, seit 2012 bei Wüst und Wüst sowie seit 2017 stellvertretende Leiterin Küsnacht und in der Immobilienwirtschaft rund um den Zürichsee bestens etabliert, übernimmt per sofort die Leitung der Geschäftsstelle der Wüst und Wüst AG in Küsnacht/Zürich. (Wüst und Wüst/mc)

