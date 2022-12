Otovo: Solarenergie-Marktplatz für Privathaushalte startet in der Schweiz

Zürich – Die Energiewende lässt das Interesse an Solaranlagen rasant wachsen. Seit kurzem steht Immobilienbesitzerinnen und -besitzern in der Schweiz die smarte Technologie des norwegischen Unternehmens Otovo zur Verfügung. Mit ihr lässt sich nicht nur das Solar-Potenzial jedes Hauses in wenigen Minuten analysieren, sondern auch die Kosten für die massgeschneiderten Offerten von qualifizierten, lokalen Installateuren senken.

Die Energiewende ist auch in Privathaushalten zum beherrschenden Thema geworden: Mehr als ein Viertel der Schweizer Bevölkerung sorgt sich jüngsten Umfragen zufolge um die Stromversorgung. Damit geht ein wachsendes Interesse an alternativen Lösungen einher – allen voran im Bereich Photovoltaik. Laut einer Studie der Universität St. Gallen ist der Zubau von Solaranlagen im Vorjahresvergleich um 43% gestiegen, während 38% der Schweizer Hausbesitzer in den nächsten drei Jahren in Photovoltaik investieren wollen.

Direktkauf oder Miete über 20 Jahre

Otovo wurde 2016 in Oslo gegründet und hat sich zum führenden Solarenergie-Marktplatz für Privathaushalte in Europa entwickelt. Nun kommt Otovo in die Schweiz, nachdem sich das Unternehmen zuvor bereits in zwölf weiteren Märkten etablieren konnte. Otovo verwendet eine proprietäre Technologie kombiniert mit lokalen Schweizer Geo- und Hausdaten, um das Potenzial jedes Daches zu analysieren: Wer auf der Online-Plattform seine Adresse eingibt, erhält innerhalb von kürzester Zeit eine massgeschneiderte Offerte von lokalen Installateuren und wird während des gesamten Prozesses von Otovo begleitet. Zwei verschiedene Finanzierungsmodelle stehen dafür zur Verfügung: Direktkauf oder Miete über 20 Jahre.

Otovo setzt an einem der grössten Hindernisse der Schweizer Energiewende an: dem Fachkräftemangel. Dazu Maximilian Dreyer, Geschäftsführer von Otovo Schweiz mit Sitz in Zürich: «Aus einem Mangel an Hardware ist zunehmend ein Mangel an Installateuren geworden. Die Wartezeiten für Privathaushalte werden immer länger.» «Mit Otovo können sich Installateure auf das konzentrieren, was sie am besten können: installieren.», sagt Andreas Thorsheim, Otovo-CEO und -Gründer. Otovo vermittelt fertig verkaufte und geplante Aufträge in der bevorzugten Region, inklusive aller relevanten Informationen für die Installation. So ersparen sich Installateurbetriebe wertvolle Zeit und finanzielle Ressourcen, die sonst für Vertrieb, Besichtigungen sowie für die Angebotslegung, Telefonate und Besuche anfallen würden. Auch die Nachbetreuung und der Kundensupport werden von Otovo übernommen. (mc/pg)