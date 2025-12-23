Peach Property bereinigt Portfolio und erzielt damit 40 Millionen Euro

Zürich – Peach Property bereinigt sein Portfolio. Rund 2000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in 25 Städten wurden an einen institutionellen Investor veräussert.

Der Verkauf von rund 38 Prozent des nicht-strategischen Portfolios sorge für einen Netto-Liquiditätszufluss im Umfang von über 40 Millionen Euro, teilte die Immobiliengesellschaft am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er liege aber unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes.

Der Grossteil der Objekte liege in Nordrhein-Westfalen, heisst es weiter. Weitere Objekte befänden sich in Süddeutschland und in Region Bremen. Das Unternehmen will zeitnah weitere Teile des nicht-strategischen Portfolios veräussern, wie es im Communiqué weiter heisst. (awp/mc/pg)