Planted lanciert das Schnitzel Wiener Art aus Pflanzenfleisch

Erneuerbare Energien überholen in der EU erstmals Kohle & Co

Nach einem am Dienstag von der EU-Kommission veröffentlichten Bericht lag der Anteil von Windkraft & Co an der Stromerzeugung 2020 bei 38 Prozent. Fossile Energieträger kamen hingegen nur noch auf 37 Prozent, Atomkraftwerke auf 25 Prozent.