Plazza mit höherem Ertrag und Gewinn – Dividende angehoben

Zürich – Das Immobilienunternehmen Plazza hat 2025 erneut den Mietertrag gesteigert und wie angekündigt dank hoher Neubewertungen einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt. Die Aktionäre sollen erneut eine höhere Dividende erhalten.

Der Liegenschaftsertrag stieg um 21 Prozent auf 39,9 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen lag mit 31,3 Millionen Franken um 19 Prozent ebenfalls klar über dem Vorjahresniveau, wie die Immobiliengesellschaft am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatte Plazza hier bereits eine Verbesserung über der ursprünglich angepeilten Spanne angekündigt.

Der Gewinn exklusive Neubewertungen (NB) belief sich auf 23,6 Millionen Franken und stieg damit um 15 Prozent. Den Erfolg aus Neubewertung gibt das Unternehmen mit 44,5 Millionen Franken nach bereits starken 35,8 Millionen im Vorjahr an. Entsprechend kletterte der Gewinn (inklusive NB) auf 60,7 Millionen nach 50,7 Millionen im Vorjahr.

Für die Aktionäre soll es erneut eine Dividendenerhöhung geben, und zwar auf 10,00 nach 9,00 Franken je Namenaktie A.

Portfoliowert weiter gesteigert

Plazza hat in der Berichtsperiode 53,5 Millionen Franken investiert, insbesondere in die Sanierung Tiergarten und in die Fertigstellung in Crissier. Der Wert des Immobilienportfolios im Anlagevermögen stieg weiter an und betrug per Ende 2025 nun 1,3 Milliarden nach 1,1 Milliarden Franken ein Jahr davor.

Den Leerstand der Bestandesliegenschaften gibt Plazza bei «stabil» 6,0 Prozent an. Die Vermietungsfortschritte in Crissier hätten den sanierungsbedingten Anstieg im Tiergarten kompensiert.

Projekte und stabiler Ausblick

Die geplante Sanierung der Wohnüberbauung «Im Tiergarten» habe pünktlich zum 1. Juli 2025 begonnen. Insgesamt will Plazza 120 Millionen Franken investierten, der Abschluss sei für Ende 2027 geplant.

Die Realisierung in Regensdorf soll abhängig vom Bewilligungsverfahren gegen Ende 2026 beginnen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 220 bis 240 Millionen Franken, das Mietzinspotenzial liege bei mindestens 9 Millionen.

Die zweite Etappe in Crissier umfasse rund 17’000 Quadratmeter nutzbare Fläche. Der Beginn der Realisierung werde aber nicht vor Ende 2028 erwartet.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Plazza eine stabile Entwicklung. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung soll im Bereich von 2025 liegen. Je nach Entwicklung der Kapital- und Transaktionsmärkte sowie den Fortschritten bei den Entwicklungsprojekten erwartet Plazza auch dieses Jahr einen Gewinn aus Neubewertung.

Dank der robusten Entwicklungspipeline wird ein Anstieg des Soll-Netto-Mietertrags in den nächsten drei bis fünf Jahren auf über 55 Millionen Franken erwartet. (awp/mc/pg)