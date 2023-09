Procimmo 56 mit starkem Halbjahresresultat

Zürich – Die EBIT-Marge des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt auf 75.17% an (gegenüber 70.34% per 30.6.2022%). Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich um 6.50% im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 14’014’200.-. Der Nettoinventarwert bleibt stabil bei CHF 117.06 pro Anteil (gegenüber CHF 117.70 per 30.6.2022).

Das Total der Erträge beläuft sich im vergangenen Halbjahr auf CHF 14’270’605.- (gegenüber CHF 15’011’322.- per 30.6.2022), während das Total des Aufwands auf CHF 5’227’861.- sinkt (gegenüber CHF 5’643’396.- per 30.6.2022). Der realisierte Erfolg beträgt CHF 9’042’743.- (gegenüber CHF 9’367’926.- per 30.6.2022).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen um 6.50% auf CHF 14’014’200.- an (gegenüber CHF 13’158’562.- per 30.6.2022). Per 30. Juni 2023 sinkt die Mietausfallrate erneut auf 7.37% (8.57% per 30.6.2022).

Die EBIT-Marge steigt markant an auf 75.17% (gegenüber 70.34% per 30.6.2022). Per 30. Juni 2023 beläuft sich die Anlagerendite über sechs Monate berechnet auf 2.13% (5.28% per 30.6.2022 über zwölf Monate berechnet) und die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 4.13% (4.68% per 30.6.2022).

Die Fremdfinanzierungsquote erhöht sich auf 27.38% (gegenüber 24.38% per 30.6.2022). Die TER REF (GAV) fällt jedoch auf 0.77% (0.80% per 30.6.2022).

Per 30. Juni 2023 liegt das Nettofondsvermögen bei CHF 407.5 Mio., während das Gesamtfondsvermögen sich auf CHF 567.3 Mio. erhöht. (Procimmo/mc)