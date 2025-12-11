Procimmo-Fonds übernimmt Gewerbeliegenschaft in Illnau-Effretikon

Zürich – Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate SICAV Industrial erweitert sein Immobilienportfolio. Der Fonds hat eine Gewerbeliegenschaft in Illnau-Effretikon übernommen, die bisher im Besitz der Expomobilia GmbH war.

Der Erwerb wurde durch einen Teil der im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommenen Mittel finanziert und im Rahmen eines «Sale-and-Rentbacks» durchgeführt. Dadurch kann die Expomobilia GmbH den Standort bis zu ihrem geplanten Umzug in rund eineinhalb Jahren weiter nutzen.

Diese vielseitige Liegenschaft mit einer Fläche von rund 11’000 m² befindet sich in der Gewerbezone «Langhag». Sie bietet optimale Flächen für Logistik, Lagerung und «Light Industrial», ergänzt durch Büroflächen sowie eine Dachterrasse mit freier Sicht ins Grüne.

PROCIMMO SA ist bereits aktiv auf der Suche nach zukünftigen Mietern. Interessierte Personen oder Unternehmen können sich ab sofort an PROCIMMO SA wenden – per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 021 651 64 30. (Procimmo/mc/ps)