Procimmo Group AG: Die Gruppe Vaudoise Versicherungen wird Mehrheitsaktionär

Zug – Die Mehrheitsaktionäre der Procimmo Group AG haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Anteile an die Gruppe Vaudoise Versicherungen abgeschlossen, welche bereits seit 2021 über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management AG 20% des Aktienkapitals hielt.

Die heutigen Mehrheitsaktionäre der Procimmo Group AG sind überzeugt, dass die Vaudoise Versicherungen der Procimmo-Gruppe – besonders der Tochtergesellschaft PROCIMMO SA – helfen wird, sich weiterzuentwickeln. Zudem wird Procimmo dank ihrer eigenen Philosophie und ihrem besonderen Ansatz die Immobilientätigkeiten der Vaudoise optimal ergänzen und stärken. Mit der heutigen Übernahme der Procimmo Group AG und derjenigen von Berninvest AG im Jahr 2017 positioniert sich die Vaudoise auf nationaler Ebene als einer der Hauptakteure auf dem Schweizer Immobilienmarkt, mit über CHF 9 Milliarden an verwaltetem Vermögen.

Der Abschluss des Verkaufs (Closing) ist vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörden für Anfang Juli 2026 vorgesehen. Die Beteiligung der Vaudoise beläuft sich danach auf 92.27% der Stimmrechte. Der Verkaufspreis wurde auf CHF 9.50 pro Aktie nach Auszahlung der ordentlichen Dividende 2025 festgelegt. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen beabsichtigt langfristig das gesamte Aktienkapital der Procimmo Group AG zu halten und plant nach Abschluss des Verkaufs eine Fusion mit Abfindung (Squeeze-out), bei der die Minderheitsaktionäre im Austausch für ihre Aktien einen Betrag in Höhe des Verkaufspreises erhalten. Procimmo wird als externe Immobilien-Asset-Management-Plattform unter der aktuellen Geschäftsleitung betrieben. Die operativen Einheiten von Procimmo sowie alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Eine Partnershaft für eine nachhaltige Entwicklung und eine gemeinsame Vision

Diese Akquisition ermöglicht es der Vaudoise, ihre Kompetenzen im Bereich Immobilien-Asset-Management für Dritte zu konsolidieren und Procimmo, mit der Unterstützung eines institutionellen Investors, der ihre Werte teilt, einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Procimmo wird weiterhin mit ihrer unternehmerischen DNA und ihrem innovativen Ansatz agieren und gleichzeitig von der Solidität und der langfristigen Vision der Vaudoise profitieren.

Arno Kneubühler, CEO von Procimmo SA: «Die historischen Aktionäre der Procimmo Group AG waren stets bestrebt, den Fortbestand der Gruppe zu sichern und die nächste Entwicklungsphase vorzubereiten. Nach fast fünf Jahren der Partnerschaft sind wir davon überzeugt, dass die Vaudoise langfristig der beste Eigentümer ist. Ihr genossenschaftliches Modell und ihre Werte garantieren Stabilität und eine nachhaltige Vision und lassen uns gleichzeitig die Freiheit, Procimmo als externe Plattform mit eigener Philosophie und Führung weiterzuentwickeln.»

Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise-Gruppe: «Diese Beteiligung entspricht voll und ganz unserer Komplementaritätsstrategie. Dadurch können wir eine bereits starke Wachstumsachse weiter ausbauen: die Immobilien-Vermögensverwaltung für Dritte. Mit Procimmo und Berninvest wollen wir einer der Leader für Immobilienanlagelösungen in der Schweiz werden.» (Procimmo/mc/ps)