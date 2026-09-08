Procimmo Group mit mehr Gewinn im Halbjahr

Zug – Das erste Halbjahr 2026 bestätigt die Stärke des Geschäftsmodells von Procimmo Group AG seit der Integration der Fondsleitung: eine Basis aus wiederkehrenden Erträgen, die ohne einen entsprechenden Kostenanstieg wachsen kann. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres belief sich der konsolidierte Gewinn auf CHF 13.0 Millionen, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und ohne Neubewertung der Renditeliegenschaften steigt um 19% bei einer Marge von 72%. Das Wachstum im ersten Halbjahr ist vollständig operativ bedingt und wird von den Verwaltungserträgen und den Mieteinnahmen getragen.

Der konsolidierte Gewinn für das erste Halbjahr beläuft sich auf CHF 13.0 Millionen und liegt damit 18% über den CHF 11.0 Millionen der Vergleichsperiode. Die Nettomarge beträgt 50%. Das Ergebnis je Aktie folgt derselben Entwicklung und steigt von CHF 0.2435 im Vorjahr auf CHF 0.2877.

Die Bilanzsumme beläuft sich per 30. Juni 2026 auf CHF 175.9 Millionen, gegenüber CHF 194.8 Millionen per 31. Dezember 2025. Dieser Rückgang um CHF 18.9 Millionen ist hauptsächlich auf zwei Massnahmen im Rahmen der Kapitalallokation zurückzuführen: die Ausschüttung einer Dividende von CHF 22.0 Millionen für das Geschäftsjahr 2025 an die Aktionäre sowie die Reduktion der verzinslichen Verbindlichkeiten um CHF 5.8 Millionen. Die Auswirkungen dieser beiden Massnahmen auf die Bilanz wurden grösstenteils durch den im ersten Halbjahr erzielten operativen Cashflow in Höhe von CHF 15.2 Millionen ausgeglichen.

Der Halbjahresbericht 2026 ist in französischer Sprache unter folgendem Link abrufbar: www.procimmogroup.ch (Procimmo/mc/ps)