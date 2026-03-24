Procimmo legt Bezugsverhältnis für Kapitalerhöhung fest

Mont-sur-Lausanne – Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav hat das Bezugsverhältnis für die Kapitalerhöhung der geplanten rund 30 Millionen Franken im Teilvermögen «Residential» auf 13 zu 1 festgelegt und den Ausgabepreis auf 140,21 Franken je Aktie bestimmt. Damit konkretisiert die Fondsleitung die bereits angekündigte Transaktion.

Insgesamt sollen 217’511 neue Aktien ausgegeben werden, was einem Zielvolumen von ziemlich genau 30 Millionen Franken entspricht, wie Procimmo am Dienstag mitteilte. Die Zeichnungsfrist läuft vom 30. März bis zum 14. April 2026, die Bezugsrechte werden vom 30. März bis zum 10. April an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Liberierung der neuen Aktien ist für den 21. April vorgesehen.

Mit den Mitteln will der Fonds gezielte Akquisitionen sowie einen Teil laufender Entwicklungsprojekte finanzieren.

Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Residential» die drei Teilvermögen «Industrial», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Residential» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien in Städten sowie ausserhalb von Stadtzentren in der Westschweiz, unter anderem in Genf und Lausanne. (awp/mc/ps)