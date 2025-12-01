Procimmo Real Estate SICAV – Industrial: Erwerb des «Stewo Areals» in Wolhusen-Markt

Zürich – Procimmo SA, Fondsleitung der Procimmo Real Estate SICAV – Industrial, gibt den Erwerb des «Stewo Areals» in Wolhusen-Markt im Kanton Luzern bekannt. Das Industrieareal mit einer Gesamtfläche von rund 19’000 m² gehörte bislang der Stewo International AG, die ihre Produktions- und Logistiktätigkeiten am Standort eingestellt hat und als Vertriebsgesellschaft in Sursee weiter aktiv die Kollektionen gestaltet und vermarktet. Die Liegenschaft ist nun vollständig leerstehend und für eine neue Nutzung verfügbar.

Die Akquisition wurde durch einen Teil des im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommenen Kapitals finanziert. Das Areal umfasst hauptsächlich Industrie- und Lagerflächen und bietet ein bedeutendes Potenzial für eine Neupositionierung. In einem ersten Schritt plant PROCIMMO SA die Vermietung von Gewerbeflächen, um die lokale wirtschaftliche Aktivität während der Übergangsphase aufrechtzuerhalten. Langfristig sieht PROCIMMO SA eine gemischte Entwicklung vor, die sowohl Wohn- als auch Gewerbeflächen umfasst und den Bedürfnissen der Region entspricht.

Die Gemeinden Wolhusen und Werthenstein haben in den Medien ihre Bereitschaft geäussert, mit dem neuen Eigentümer bei der zukünftigen Entwicklung des Areals zusammenzuarbeiten. PROCIMMO SA begrüsst diesen partnerschaftlichen Ansatz und beabsichtigt, eng mit den lokalen Behörden und den regionalen Akteuren zusammenzuarbeiten.

Interessierte Personen oder Unternehmen, die Flächen im Stewo Areal mieten möchten, sind eingeladen, PROCIMMO SA per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 021 651 64 30 zu kontaktieren.

Mit einem Bruttovermögen von rund CHF 2 Milliarden ist die «Procimmo Real Estate SICAV – Industrial» der grösste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds der Schweiz, der auf Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisiert ist. PROCIMMO SA spielt eine zentrale wirtschaftliche Rolle im Immobiliensektor der Romandie und der Deutschschweiz, indem sie attraktive Mietobjekte sowohl für KMU als auch für Privatpersonen anbietet. (Procimmo/mc/ps)