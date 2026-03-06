Procimmo Real Estate Sicav plant Kapitalerhöhung zwischen 60 und 90 Mio Fr.

Zürich – Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav plant eine Kapitalerhöhung für das Teilvermögen «Industrial». Geplant ist laut einer Mitteilung vom Freitag ein Volumen zwischen 60 und 90 Millionen Franken. Der genaue Betrag, die Zeichnungsfrist sowie weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Industrial» die drei Teilvermögen «Residential», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Industrial» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Industrie, Gewerbe und Logistik.

Bereits am Mittwoch hatte Procimmo für das Teilvermögen «Residential» eine Kapitalerhöhung über rund 30 Millionen Franken angekündigt. (awp/mc/ps)