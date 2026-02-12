Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK: Ankündigung einer Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung des Teilvermögens «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV beabsichtigt, im März 2026 eine Kapitalerhöhung von rund CHF 43 Millionen durchzuführen.

Diese Kapitalaufnahme dient insbesondere der Finanzierung des Erwerbs von zwei bereits identifizierten Wohnliegenschaften aus der Pipeline des Fonds mit attraktiven Renditen sowie der Reduktion der Fremdfinanzierungsquote infolge der Ende 2025 getätigten Akquisitionen.

Die genauen Details der Kapitalerhöhung, einschliesslich des genauen Betrags und der Zeichnungsfrist, werden am 9. März 2026 bekannt gegeben.

Die Halbjahresergebnisse des Teilvermögens per 31.12.2025 werden Ende Februar veröffentlicht. (Procimmo/mc/ps)