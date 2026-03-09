Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK: Detaillierte Informationen zur bevorstehenden Kapitalerhöhung

Zürich – Nach der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse des Teilvermögens «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV und wie bereits zuvor angekündigt beabsichtigt die Fondsleitung, PROCIMMO SA, am Kapitalmarkt eine Kapitalerhöhung von rund CHF 44 Millionen durchzuführen, was der Ausgabe von 284’079 neuen Aktien entspricht.

Die Zeichnungsfrist wird vom 16.03.2026 bis zum 26.03.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 02.04.2026 erfolgen.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 11 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto CHF 158.54 pro neuer Aktie (einschliesslich Emissionskommission und Nebenkosten).

Im Übrigen wird auf den Emissionsprospekt sowie auf den Zeichnungsschein im Anhang verwiesen.

Diese Kapitalaufnahme dient insbesondere der Finanzierung des Erwerbs von zwei bereits identifizierten Wohnliegenschaften mit attraktiven Renditen sowie der Reduktion der Fremdfinanzierungsquote infolge der Ende 2025 getätigten Akquisitionen. (Procimmo/mc/ps)

Downloads