Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK schliesst fünf Immobilienerwerbe ab

Zürich – Infolge der im November 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 43 Millionen gibt PROCIMMO SA den Erwerb von fünf Immobilien für das Teilvermögen «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV für rund CHF 110 Millionen bekannt. Diese Investitionen befinden sich in den Kantonen Wallis, Jura und Bern.

Wallis

In Monthey wurden zwei Wohnliegenschaften erworben. Die erste Liegenschaft an der Avenue de l’Europe, in unmittelbarer Nähe einer bereits vom Teilvermögen gehaltenen Liegenschaft, verfügt über eine vermietbare Fläche von 3’511 m². Die zweite Liegenschaft an der Avenue de l’Industrie, gelegen in einem sich entwickelnden Wohnquartier an der Grenze zur Industriezone von Monthey, weist eine vermietbare Fläche von 1’911 m² auf. Diese für CHF 24 Millionen erworbenen Liegenschaften bieten eine Bruttorendite von 4.15% und ein Steigerungspotenzial von rund 20%.

Die dritte im Kanton Wallis erworbene Liegenschaft befindet sich in Sitten an der Rue des Vergers 1, wenige Schritte vom SBB-Bahnhof entfernt, und wurde für CHF 11 Millionen erworben. Das Objekt bietet eine Bruttorendite von über 5%. Es handelt sich um eine gemischt genutzte Liegenschaft mit einer gesamten vermietbaren Fläche von 3’531 m², bestehend aus Büroflächen, Verkaufsflächen im Erdgeschoss sowie Archiv- und Lagerflächen und Parkplätzen.

Jura

Im Kanton Jura betrifft der Erwerb ein Areal mit neun Wohngebäuden in Delsberg, gelegen in einem ruhigen und gut erschlossenen Quartier. Die Liegenschaften wurden für CHF 20 Millionen erworben. Sie umfassen eine gesamte vermietbare Fläche von 7’877 m² und bieten eine Bruttorendite von 4.75% mit mittelfristigem Reversionspotenzial.

Bern

Im Kanton Bern betrifft die Transaktion ein Areal mit sieben Gebäuden in Studen. Dieses Areal mit gemischter Nutzung, bestehend aus Wohnflächen, Geschäftsflächen, Ausbauflächen sowie Innenparkplätzen, wurde für CHF 55 Millionen erworben und bietet eine Bruttorendite von 4.75%. Das Areal befindet sich in einem Wohnquartier nahe dem Dorfzentrum und dem Bahnhof.

Weitere Immobilienerwerbe befinden sich derzeit in der Finalisierungsphase und tragen zur weiteren Diversifikation und Stabilität des Teilvermögens im Einklang mit dessen langfristiger Wachstumsstrategie bei. (Procimmo/mc/ps)