Procimmo: Reingewinn 2025 mehr als verdoppelt

Zug – Die Procimmo Group AG verzeichnet nach eigenen Angaben ein sehr solides Jahresergebnis, getragen von der vollständigen Integration der Fondsleitungsaktivitäten sowie den anhaltend dynamischen Immobilienkapitalmärkten.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 2025

Sehr solider konsolidierter Reingewinn von CHF 37.4 Mio. (+120% gegenüber 2024), entsprechend einem Ergebnis von CHF 0.83 je Aktie

Gesamterträge von CHF 54.8 Mio. (+56% gegenüber 2024)

EBITDA von CHF 49.6 Mio. (+128% gegenüber 2024), einschliesslich der Neubewertung der Renditeliegenschaften in Höhe von CHF 10.1 Mio.

Verwaltete Vermögen: CHF 4.3 Milliarden per 31. Dezember 2025

Vorgeschlagene Dividende: CHF 0.4885 je Namenaktie, entsprechend CHF 22.0 Mio. (+74% gegenüber 2024)

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt vom ersten vollen Geschäftsjahr als integrierte Fondsleitung und Verwalterin von Kollektivkapitalanlagen, nachdem PROCIMMO SA im Dezember 2024 die entsprechende FINMA-Bewilligung erhalten hatte. Diese vertikale Integration, die den Abschluss mehrjähriger strategischer Strukturierungsarbeit darstellt, führte zu einer Erhöhung der wiederkehrenden Verwaltungserlöse.

Die verwalteten Vermögen belaufen sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 4.3 Milliarden, nach CHF 4.0 Milliarden per 31. Dezember 2024, begünstigt durch ein positives Umfeld an den Immobilienkapitalmärkten. Die von PROCIMMO SA verwalteten Anlagefonds weisen hohe Vermietungsquoten und stabile Mieterträge auf, was die Qualität der verwalteten Vermögenswerte sowie die Resilienz des Geschäftsmodells in einem Umfeld normalisierter Zinssätze unterstreicht.

Diese Ergebnisse spiegeln die zunehmende Stärke des integrierten Geschäftsmodells der Gruppe wider, das auf der Kombination von Fondsleitungs-, Asset-Management- und direkten immobilienanlagen basiert.

Das starke Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungserträge bestätigt die Relevanz dieser Strategie und erhöht die langfristige Planbarkeit der Erträge der Gruppe.

Kommentar und Ausblick 2026

Das Geschäftsjahr 2025 stellt einen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte der Gruppe dar. Erstmals hat PROCIMMO SA ihre Funktionen als Fondsleitung und Verwalterin von Kollektivvermögen über das gesamte Geschäftsjahr hinweg vollständig integriert ausgeübt. Diese vertikale Integration hat zu einem deutlichen Anstieg der wiederkehrenden Erträge geführt.

Der starke Anstieg der Gesamterträge, die CHF 54.8 Mio. erreichen, gegenüber CHF 35.0 Mio. im Jahr 2024, spiegelt die Stärke dieses Modells wider. Das Wachstum der Aufwendungen wurde unter Kontrolle gehalten, was zu einer EBIT-Marge von 89.6%, einem Anstieg um 29 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, sowie zu einem hohen konsolidierten Reingewinn von CHF 37.4 Mio. geführt hat.

Das Portfolio der Renditeliegenschaften hat ebenfalls positiv zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres beigetragen, mit einer Neubewertung zum Fair Value von CHF 10.1 Mio. Der Gesamt-Fair-Value des Portfolios beläuft sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 146.0 Mio., was einem Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) hat sich um 9 Prozentpunkte verbessert und liegt nun bei 65.3%, was die kontinuierliche Stärkung der Bilanzsolidität der Gruppe widerspiegelt.

Gestützt auf diesen Ergebnissen wird der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.4885 je Namenaktie vorschlagen, was einer Erhöhung um 74% gegenüber der für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschütteten Dividende entspricht.

In einem Umfeld stabilisierter Zinssätze und weiterhin dynamischer Immobilienmärkte in den Gewerbe-, Industrie- und Logistiksegmenten blickt die Gruppe zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026 und beabsichtigt, die Weiterentwicklung ihrer Managementaktivitäten sowie das Wachstum der verwalteten Vermögen weiter voranzutreiben.

Yann de Saint-Pierre, Präsident des Verwaltungsrates, und Arno Kneubühler, CEO: «Das Geschäftsjahr 2025 bestätigt den erfolgreichen Abschluss unserer strategischen Transformation. Der operative Hebeleffekt unseres integrierten Geschäftsmodells wird nun in unseren Ergebnissen deutlich sichtbar. Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären, unseren Mitarbeitenden sowie unseren Stakeholdern für ihr Vertrauen und ihr Engagement.» (Procimmo/mc/ps)