REYL Intesa Sanpaolo: Greenwashing ist ein Zeichen des reifenden Marktes

Greenwashing führte schon zu einigen Geldstrafen. Das ist ein gutes Zeichen. Noch polarisieren «Anti-ESG»-Rhetorik gegen den politischen Druck für eine grüne Wirtschaft. Doch der Trend zu nachhaltigen Anlagen ist nicht zu stoppen.

2023 gab es einen starken Anstieg der gemeldeten Greenwashing-Vorwürfe, insbesondere im Energie- und Finanzsektor(1). In vielen Fällen führten diese Vorwürfe zu formalen Gerichtsverfahren und in einigen Fällen zu Geldstrafen(2). Die Bekämpfung von Greenwashing auf diese Weise ist ein willkommenes Zeichen für einen gesunden, funktionierenden Markt und sollte nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass die Wissenschaft der Nachhaltigkeit eine «linke Woke-Agenda» ist, die aus dem «freien Markt» verdrängt werden muss. Die Vernachlässigung von Nachhaltigkeitsrisiken auf dieser Grundlage ist ein klassischer Fall, in dem sprichwörtlich das wissenschaftliche Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird.

Unser derzeitiges globales Verständnis von Nachhaltigkeitsfragen wird von einer Vielzahl internationaler akademischer Einrichtungen unterstützt, die sich auf die Wissenschaft komplexer Systeme konzentrieren. Unterstützt wird die Entwicklung dieses kollektiven Verständnisses durch die rasche Zunahme der Echtzeit-Überwachung von Wasser, Luft, Boden, Verschmutzung sowie Biodiversitätsmetriken in Verbindung mit einer schrittweisen Verbesserung der Computer- und Rechenleistung. Diese schnell wachsende Anzahl von Satelliten- und Echtzeit-Überwachungstechnologien bietet eine solide, evidenzbasierte Sicht auf die entstehenden Systemrisiken, denen unser Planet ausgesetzt ist. Die weltweiten wissenschaftlichen Gremien sind sich zunehmend einig, dass die Nachhaltigkeitsrisiken wesentlich sind. Es gibt aber eine wachsende politische Kluft hinsichtlich der Lösungen.

In den USA gibt es mehrere Politiker, die eine «Anti-ESG»-Rhetorik befeuern, während in der EU politischer Druck auf die grüne Wirtschaft und die Dekarbonisierungspläne ausgeübt wird, von denen einige behaupten, sie stünden im Widerspruch zu den nationalen Arbeits- und Wirtschaftsinteressen. Mit der zunehmenden Politisierung des Themas Nachhaltigkeit wird immer deutlicher, dass «Greenwashing» lediglich ein «Beweis» für die anhaltende Tendenz des Marktes ist, Produkte falsch zu verkaufen, und in diesem Punkt bildet «grüne Finanzierung» keine Ausnahme.

Erwartungen steuern – «Direkter» versus «Indirekter» Impact

Ein weiterer Beleg dafür, dass die Welt der nachhaltigen Finanzen reifer wird, ist die zunehmende Anerkennung des Unterschieds zwischen direkter und indirekter Wirkung. Einfach ausgedrückt bieten börsenkotierte, liquide Wertpapiere meist eine direkte Wirkung, die durch ein Engagement in Unternehmen mit geringeren betrieblichen ESG-Risiken und/oder ein verstärktes Engagement in «grünen» Erträgen erzielt wird. Direkte Auswirkungen lassen sich dagegen am besten durch ein Engagement in Private-Markets-Anlagen erzielen, z. B. durch Private-Equity-Investitionen in ein alternatives Proteinunternehmen oder durch die Vergabe von Privatkrediten für erneuerbare Infrastruktur oder erschwinglichen Wohnraum. Die Erzielung einer direkten Wirkung über die liquiden Public Markets ist derzeit auf «grüne/nachhaltige Anleihen» und ausgewählte Nischenaktienstrategien beschränkt.

Aus Gründen der Ticketgrösse und der Liquidität waren die Private Markets in der Vergangenheit in Vermögensportfolios unterrepräsentiert. Das durchschnittliche Portfolioengagement in den verschiedenen globalen Vermögensmärkten liegt zwischen acht und zwölf Prozent, wobei Immobilien die bevorzugte «Alternative» zu den Private Markets sind. Zum Vergleich: Der BlackRock Global Private Markets Survey 2023 zeigt, dass institutionelle Anleger weltweit im Durchschnitt 24 Prozent in Private Markets investieren. Harvard Endowment ist berühmt für seine bahnbrechenden, gross angelegten, langfristigen Allokationen in Private Markets, die derzeit allein 39 Prozent in Private Equity ausmachen. Innerhalb der Family-Office- und High-Net-Worth-Investoren-Gemeinschaft wächst der Appetit auf Private-Markets-Anlagen aufgrund der Diversifizierungsvorteile sowie der zunehmenden Erkenntnis, dass diese Anlageklasse einen direkten Zugang zu den aufkommenden Chancen der grünen Wirtschaft bietet.

Wachsende Nachfrage treibt Innovation für den Zugang zu Private Markets voran

Angesichts dieser wachsenden Nachfrage auf dem Vermögensmarkt sind mehrere Plattformen wie Moonfare und I-Capital entstanden, die einen digitalen Zugang zu Vermögenswerten von Private Marktes bieten. Die meisten dieser Plattformen bieten Zugang zu Gelegenheiten, die eine Due-Diligence-Prüfung auf institutioneller Ebene durchlaufen haben, transparente Preise/Bewertungen aufweisen, ein digitales Onboarding/Reporting ermöglichen und, was besonders wichtig ist, reduzierte Ticketgrössen bieten.

Aus der Wirkungsperspektive ist es ermutigend zu sehen, dass diese digitalen Plattformen auf natürliche Weise die aufkommenden Geschäftsmöglichkeiten widerspiegeln, die mit kohlenstoffarmen, ressourceneffizienten und sozial integrativen Ergebnissen verbunden sind, z. B. automatisierte Bodenkohlenstoff-Berichterstattung, Plastikmüll-Recycling und netzunabhängige Mikroenergieunternehmen. Diese technologiegestützte Abstimmung zwischen langfristigem privatem Kapital, privaten Marktanlagen und grünen wirtschaftlichen Wachstumschancen ist ein positiver Trend für die Welt der nachhaltigen Finanzen im Allgemeinen und für HNW/Wealth-Anleger im Besonderen.

