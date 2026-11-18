Von Robert Jakob

Triumvirate sind ein Renner der Geschichte. Und so wundert es nicht, dass der Verlierer der US-Zwischenwahlen begeistert über das Treffen mit Putin und Xi ist. Sein Traum ist es wohl, dass alle Macht der Erde unter den drei Autokraten aufgeteilt wird.

Das steht zwar quer zu Trumps China-Phobie, aber es ist nicht die einzige 180-Grad-Wende des SOTUS. Da ihm innenpolitisch ein kalter Wind entgegenweht, wird Trump jetzt umso mehr die aussenpolitische Bühne suchen. Selbst wenn er dazu am APEC-Gipfel-Treffen mit Putin und Xi in erster Linie heisse Luft produziert. Keiner der drei Atommächte hat im Moment grosses Interesse an Abrüstung. Vor allem China nicht, da es im Vergleich zu den mit jeweils 5000 Atomsprengköpfen gekrönten amerikanischen und russischen Häuptern nur gerade 620 hat. Und die USA und Russland führen gerade zwei Angriffskriege. Abrüstung passt da schlecht in die Landschaft. Und der angebliche Frieden gegen die Abtretung weiterer Gebiete zu den bereits eroberten an Russland im Gegengeschäft zu einem x-ten wagen Friedensversprechens ist, wie es EU-Aussenbeauftragter Kaja Kallas brandmarkt, nichts als eine rhetorische Falle. Ein ungerechter Friede ist regelrecht Patentrezept für den nächsten Angriffskrieg.

Merz bleibt blass

«Bitte keine Überraschungen. Spielt weiter im Team Europa und im Team mit der Ukraine und lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten!» rief der Deutsche Bundeskanzler dem SOTUS zu. Als ob Trump dafür ein Ohr hätte! Sechs kumulierter Jahre Trumpismus haben gezeigt, dass Europa die Amerikaner nicht sonderlich interessiert. Schlimmer noch, sie nützen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Trumps Buddy Putin zum Aufpäppeln der eigenen Waffenexporte auf Kosten Europas und schrecken nicht einmal vor dem Versuch zurück, sich billiges Erdöl mittels russischer Schrottkähne anliefern zu lassen. Norwegen und Deutschland müssen die Patriot-Raketen bezahlen, die der Ukraine (und der Schweiz sowieso) fehlen. Gleichzeitig gibt ein Präsident den Lakei Putins und den Zerstörer der europäischen Sicherheit für eine Handvoll Rohstoffe. Europa befindet sich abermals in einem kalten Krieg, nur dieses Mal ohne Amerika an seiner Seite. China liefert Putin im Tausch gegen russisches Erdöl, Flugzeuge und weiteres Kriegsspielzeug das ihm noch fehlt. Deshalb steht es schlecht um den Frieden auf europäischem Boden. Ins Bild der unverhohlenen Grossmannssucht passt da Russlands demonstrative Verletzung des japanischen Luftraums kurz vorm Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Zuvor hatte sich der Kreml Japan Tobacco geklaut oder wie es im Kreml-Jargon heisst «unter Zwangsverwaltung gestellt».

Zahlen lügen nicht

Xis China läuft derweil auch nicht mehr rund. Eine lokale Bank nach der anderen muss abgewickelt werden, und von den Wachstumsraten früherer Jahre kann man nur noch träumen. Jeder fünfte Jugendliche zwischen 16 und 24 ist mittlerweile arbeitslos. Um dem entgegenzuwirken, frisiert man die Statistik. Nach einem Rekordhoch von 21,3 % in 2023 setzte Peking die Veröffentlichung der Zahlen vorübergehend aus, um die Berechnungsmethode umzustellen. Seither werden eingeschriebene Studenten, welche nebenbei einen Job suchen, nicht mehr erfasst. Da kommt die Aufrüstung als Auffangbecken gerade recht. China verdoppelt seine Militärausgaben im Siebenjahresrhythmus und hat bereits die grösste Flotte der Welt.

Hinter der schönen Fassade Ihres APEC-Auftritts zeigen sich drei alternde Diktatoren, die sich mit allen PR-Tricks an die Macht klammern. Aber all ihre Täuschungsmanöver fliegen auf durch emsige Hacker. Die klauten gerade die amtlichen Todesstatistiken des russischen Angriffskrieges. Die Zahlen der Cyberspezialisten von Silent Crow und Kiberpartisany BY wurden direkt von der russischen Statistikbehörde Rosstat abgegriffen. Daraus lässt sich der genaue Blutzoll Ende 2026 auf kumuliert knapp 600 000 russische Angreifer hochrechnen. Auch das britische Verteidigungsministerium geht von ähnlicher Grössenordnung aus. Im Verlustverhältnis steht es 1 zu 3 zugunsten der Ukraine. Das ist genaugenommen keine grosse Überraschung, da der Verteidiger bei dieser makabren Statistik im Vorteil ist.

Das alles ist den Mächtigen aber seit der Steinzeit wurscht. Ihnen kommt es nur auf die Blendung mit Hilfe ihrer eigenen imaginären Grösse an. Wenn sich nun also die drei grössten Militärhäuptlinge der Welt ein Stelldichein geben, wird für den Weltfrieden wenig Zählbares rauskommen. Eher dürfte es ihnen darum gehen, die Claims abzustecken. Es liegt danach an Europa, den Hasardeuren an den Hebeln der Macht und deren schändlichem Geschacher mit unserer Sicherheit durch eine starke Allianz Paroli zu bieten.