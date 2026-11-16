Retarus: Resilienz braucht Unabhängigkeit

München – Nach dem weltweiten Ausfall von Microsoft 365 wurde deutlich, wie verwundbar sich Unternehmen machen, die sich auf einen einzigen Anbieter verlassen. Jetzt lohnt ein nüchterner Blick auf die eigene Vorsorge. Martin Hager, Gründer und CEO von Retarus, rät zu mehr Einblick in den Betrieb, einer robusten und entkoppelten IT-Architektur und einem Plan B ausserhalb der Plattform des Hauptanbieters. Denn Monopole entstehen nur durch die Entscheidungen der Kunden. Wer künftig auf Vielfalt setzt, stärkt den Wettbewerb und sichert damit die eigene Verfügbarkeit.

„Vergangene Woche standen zahlreiche Microsoft-365-Anwendungen wie Outlook und Teams still. Schon im Vormonat war Microsofts Cloud-Plattform Azure ausgefallen. Solche Pannen können jeden Anbieter treffen und werden auch weiterhin passieren. Entscheidend ist, wie weit sie reichen. Dass beim Ausfall von Microsoft 365 alle Dienste, alle Kunden und alle Regionen gleichzeitig betroffen waren, ist das eigentliche Problem. Wenn Consumer, Enterprise und Government auf einer einzigen, weltweit geteilten Plattform laufen, kann man kaum von Souveränität sprechen. Die Häufung zeigt aber, wie unverzichtbar Resilienz und technologische Unabhängigkeit geworden sind.

Besonders spürbar wird ein solcher Ausfall bei der geschäftskritischen E-Mail-Kommunikation. Selbst als Microsoft wieder Nachrichten verarbeitete, kamen sie je nach Standort nur verzögert an.

Wer Störungen frühzeitig erkennt, kann schneller reagieren. Dafür brauchen Unternehmen transparenten Einblick in den laufenden Betrieb ihrer Services und sollten relevante Betriebsdaten in Echtzeit abrufen können – idealerweise direkt über ihre eigenen Monitoring-Systeme.

Gute Architektur grenzt Fehler ein

Viele Unternehmen verlassen sich darauf, dass ihr Anbieter seine Dienste auf mehrere Rechenzentren verteilt. Das schützt, wenn einzelne Server ausfallen. Bei Microsoft versagten jedoch ungewöhnlich viele zugleich. Ihre Last wanderte auf die übrigen Rechner und überforderte auch diese. Entscheidend ist deshalb nicht allein die Verteilung auf mehrere Rechenzentren, sondern deren Unabhängigkeit. Autonome Rechenzentren mit eigenem Netz, die parallel aktiv sind und jeweils die volle Last allein tragen können, bieten deutlich mehr Ausfallsicherheit. Fachleute sprechen von Active/Active.

Ebenso wichtig ist die konsequente Entkopplung einzelner Prozesse. Eingehende und ausgehende Kommunikation sowie Updates sollten weitgehend unabhängig voneinander laufen. Asynchrone Verarbeitung reduziert zusätzliche Abhängigkeiten zwischen den Systemen. So lässt sich das Risiko begrenzen, dass sich Störungen auf andere Bereiche ausbreiten.

Am meisten Kontrolle behält ein Anbieter, der den gesamten IT-Stack selbst besitzt und betreibt, obwohl das aufwendig und teuer ist. Lange galt dieser Aufwand als übertriebene Vorsicht oder sogar als ‚paranoid‘. Heute erweist er sich als strategischer Vorteil.

Ein Plan B ausserhalb der Plattform

Doch Redundanz ist noch keine Unabhängigkeit. Nötig ist deshalb zusätzlich ein Notfallsystem, das vollständig getrennt vom Hauptanbieter betrieben wird. Im Alltag hält es im Hintergrund Adressbuch und Mailverläufe aktuell. Fällt das reguläre System aus, öffnen die Beschäftigten ihr Ersatzpostfach im Browser, auch auf dem Smartphone. Erreichbar bleiben sie unter den gewohnten Adressen.

Ein Backup bei einem weiteren Grossanbieter aus demselben Rechtsraum tauscht nur eine Abhängigkeit gegen die nächste. Die Kontrolle behält, wer auf zertifizierte Rechenzentren in der EU setzt, ohne Zugriff aussereuropäischer Behörden. Im Ernstfall wird digitale Souveränität damit sehr konkret.

Vorsorge ist auch Pflicht

Die NIS2-Richtlinie verpflichtet viele Einrichtungen, ihre Kommunikationswege gegen Störungen abzusichern. Für die Finanzbranche stellt DORA ähnliche Anforderungen. Der nächste Ausfall kommt bestimmt. Gut aufgestellt ist dann, wer ihn früh erkennt, auf eine robuste Architektur baut und nicht auf die Reparatur beim Anbieter warten muss.“ (Retarus/mc/ps)