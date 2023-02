Segway bringt KI-betriebenen VisionFence-Sensor für den drahtlosen Roboter-Rasenmäher Navimow

Über Segway

Segway-Ninebot ist ein Unternehmen für intelligente Mobilität, das sich auf kreative Kurzstreckenbeförderung und Roboter konzentriert. Es besitzt zwei bekannte Marken, Ninebot und Segway.

Segway-Ninebot wurde 2012 gegründet. Segway-Ninebot hat seinen Hauptsitz in Peking, China, und verfügt über drei Hauptgeschäftsgebiete – Asien-Pazifik, Europa und Amerika – mit Niederlassungen in Peking, Shanghai, Los Angeles, Seattle, New York, Paris, Dallas, Amsterdam, Barcelona, Seoul, München, Changzhou, Hangzhou und Shenzhen.

Als High-Tech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service integriert, besitzt Segway-Ninebot mehr als 4.800 grundlegende Kernpatente in globalen Industrien, die auf Produkte angewendet wurden. Sie reichen von selbstbalancierenden Rollern, Tretrollern, Elektromopeds bis hin zu Geländefahrzeugen, Elektro-Gokarts, Mecha-Kit, Lieferrobotern und intelligenten Shared-Scootern. Im September 2021 führte Segway-Ninebot den Segway Navimow Mähroboter ein, der das Debüt des Unternehmens im Gartensektor darstellt. Mit diesem revolutionären Produkt ist Segway-Ninebot bestrebt, die vielfältigen und persönlichen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und an der Spitze der Innovation und Entwicklung der Branche zu bleiben.