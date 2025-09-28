sgv: Ja zur E-ID – Entscheidender Schritt für die Digitalisierung der KMU-Wirtschaft

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Annahme des Gesetzes über die elektronische Iden­tität (E-ID). Diese für die Wirtschaft essenzielle Reform ermöglicht es den Schweizer KMU endlich, von einem sicheren digitalen Instrument zu pro­fi­tieren, das administrative Prozesse vereinfacht und ihre Wett­be­werbs­fähigkeit stärkt.

Die E-ID wird den Unternehmen den Zugang zu Online-Dienstleistungen erleichtern, die Kosten für physische Identifikationsverfahren senken und den Austausch mit Behörden und Handelspartnern beschleunigen. «Das ist ein positives Signal für Innovation und Vereinfachung – zwei absolute Prioritäten für unsere Mitglieder», freut sich sgv-Direktor Urs Furrer.

Nun braucht es eine ambitionierte Umsetzung

Der sgv ruft zu einer schnellen Implementierung der E-ID auf, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Privatwirtschaft. Es gilt nun, sicherzustellen, dass die E-ID für alle Unternehmen – auch die kleinsten – zugänglich und mit den europäischen sowie internationalen Systemen kom-patibel ist. Das heute angenommene Gesetz bildet eine solide Grundlage, um die Schweiz zu einer führenden Digitalisierungsnation in Europa zu machen. (sgv/mc/ps)