moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

sgv: Ja zur E-ID – Entscheidender Schritt für die Digitalisierung der KMU-Wirtschaft
Kommentare

sgv: Ja zur E-ID – Entscheidender Schritt für die Digitalisierung der KMU-Wirtschaft

sgv: Ja zur E-ID – Entscheidender Schritt für die Digitalisierung der KMU-Wirtschaft
sgv-Präsident und Mitte-Ständerat Fabio Regazzi. (Bild: fabioregazzi.ch)
Von moneycab

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Annahme des Gesetzes über die elektronische Iden­tität (E-ID). Diese für die Wirtschaft essenzielle Reform ermöglicht es den Schweizer KMU endlich, von einem sicheren digitalen Instrument zu pro­fi­tieren, das administrative Prozesse vereinfacht und ihre Wett­be­werbs­fähigkeit stärkt.

Die E-ID wird den Unternehmen den Zugang zu Online-Dienstleistungen erleichtern, die Kosten für physische Identifikationsverfahren senken und den Austausch mit Behörden und Handelspartnern beschleunigen. «Das ist ein positives Signal für Innovation und Vereinfachung – zwei absolute Prioritäten für unsere Mitglieder», freut sich sgv-Direktor Urs Furrer.

Nun braucht es eine ambitionierte Umsetzung
Der sgv ruft zu einer schnellen Implementierung der E-ID auf, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Privatwirtschaft. Es gilt nun, sicherzustellen, dass die E-ID für alle Unternehmen – auch die kleinsten – zugänglich und mit den europäischen sowie internationalen Systemen kom-patibel ist. Das heute angenommene Gesetz bildet eine solide Grundlage, um die Schweiz zu einer führenden Digitalisierungsnation in Europa zu machen. (sgv/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
smzh: Einschätzungen zur geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB vom 25.09.2025
Burak Er, Head Research & Advisory Solutions bei smzh (Bild: smzh, Moneycab)
25.September 2025 — 11:06 Uhr
smzh: Einschätzungen zur geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB vom 25.09.2025

Zürich – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins an ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung unverändert bei 0.00 % belassen und damit eine Serie von sechs Senkungen in Folge vorerst beendet. Das Signal ist eindeutig: Für eine Rückkehr zu Negativzinsen wären klar erkennbare Deflationsrisiken oder eine deutliche konjunkturelle Eintrübung erforderlich. Die von den USA verhängten Zölle belasten […]