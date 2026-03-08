sgv: Klimafonds-Initiative – Stimmvolk setzt klares Zeichen für die KMU

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die deutliche Ablehnung der Klimafonds-Initiative durch den Souverän. Damit kommt es nicht zu einer weiteren Belastung der über 600’000 kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv wertet das Abstimmungsergebnis als wichtigen Entscheid zugunsten von finanzpolitischer Vernunft und unternehmerischer Freiheit.

«Die klare Ablehnung der Klimafonds-Initiative zeigt: Die Bevölkerung will keine neuen, ungebremsten Ausgabenprogramme, die letztlich zu höheren Schulden oder zusätzlichen Steuern führen würden.» Fabio Regazzi, Ständerat und Präsident des sgv

Die Schweiz verfügt bereits heute über wirksame Instrumente in der Klimapolitik – ein milliardenschwerer Klimafonds ist unnötig und kontraproduktiv.

Die Klimafonds-Initiative hätte den Bund verpflichtet, über Jahre hinweg hohe Milliardenbeträge bereitzustellen – finanziert entweder über neue Abgaben oder über eine weitere Verschuldung. Beides hätte insbesondere die über 600’000 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz belastet. Gerade sie sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze, Innovation und Wohlstand in allen Regionen des Landes. (sgv/mc/ps)