smino präsentiert in Kooperation mit Solibri Modellprüfungs-Funktionen der nächsten Generation

Rapperswil – Dank der Kooperation mit Solibri präsentiert smino die weltweit erste Anbindung eines CDEs an die Cloud Services des BIM-Softwareanbieters für Kollisionsprüfungen und erweitert damit seinen Funktionsumfang um BIM-Modellprüfungs-Funktionen.

Die smino AG, Anbieterin der führenden Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte, hat erfolgreich die erste direkte Anbindung eines CDEs (Common Data Environment) an die Cloud Services von Solibri entwickelt.

Durch diese Anbindung bietet smino seinen Kunden neue Modellprüfungs-Funktionen an. Sie können Modelle von Bauprojekten neu direkt online und automatisiert prüfen und sowohl allgemeine Qualitätsprüfungen wie auch diverse Kollisionsprüfungen durchführen.

Diese innovative Anbindung ermöglicht es ihnen, die fortschrittlichen Analyse- und Qualitätssicherungswerkzeuge von Solibri nahtlos innerhalb von smino zu nutzen, wodurch der Arbeitsfluss erheblich optimiert und die Projektqualität verbessert wird.

Diese neuen Funktionen stehen vorerst exklusiv Schweizer Kunden zur Verfügung.

Win-Win-Partnerschaft

Beide Unternehmen sind überzeugt, dass durch diese Zusammenarbeit die Effizienz und Produktivität in der Baubranche massgeblich gesteigert und die digitale Transformation der Branche weiter vorangetrieben wird.

Christoph Degendorfer, Managing Partner und Head of BIM Operations bei smino, freut sich über diesen Meilenstein: «Wir sind stolz, unsere Kunden beim Einstieg in diese neuen Funktionen zu unterstützen und sind überzeugt, dass künftige Bauprojekte qualitativ noch besser und vor allem effizienter umgesetzt werden können. Der Ausbau von BIM-Funktionalitäten in unserer Lösung ist wegweisend für die Zukunft von smino. Dies mit einem starken Partner wie Solibri an unserer Seite zu machen freut uns enorm.»

Russell Anderson, Chief Marketing Officer bei Solibri, sieht großes Potenzial in dieser neuen Partnerschaft: «Der Kern der Marke und des Geschäfts von Solibri ist die Überzeugung, dass ein gutes BIM-System für den Projekterfolg von größter Bedeutung ist. Wir glauben, dass es beim digitalen Bauen darum geht, Qualität und Workflow-Management nahtlos miteinander zu verbinden. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unsere neue Zusammenarbeit mit smino den Kunden jetzt und in Zukunft zugute kommen wird.»

Nando Schürch, CEO von IDC, dem Vertriebspartner von Solibri in der Schweiz, ist von der neuen Partnerschaft überzeugt: «smino ist durch seine tiefe Verankerung und wachsende Beliebtheit im Schweizer Markt ein sehr interessanter Partner für uns. Dadurch können wir die starke Position von Solibri in der Schweiz weiter ausbauen.»

Automatisierte Prüfungen möglich

Die Funktionen der Modellprüfung markiert den ersten Schritt der Integration der Lösung bimspot, welche von smino übernommen wurde.

Die visuelle Überprüfung sowie der Versionsvergleich von BIM-Modellen ist bereits heute über den smino Viewer möglich. Als Ergänzung kommen jetzt automatische Modellprüfungen in Form von Kollisions- und Qualitätsprüfungen hinzu.

Dabei werden aufgrund von Regeln die Modelle automatisch nach Fehlern durchsucht. Zum Beispiel können Kollisionen zwischen Betonwänden und Lüftungskanälen gefunden werden, oder ob Raumbegrenzungen richtig modelliert wurden. Diese Fehler können dann direkt in Aufgaben auf smino umgewandelt und auch exportiert werden, um die Modelle richtigzustellen. Dies spart Zeit und am Ende Geld für die Nutzer. (smino/mc/ps)