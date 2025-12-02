smzh: Hypotheken-Radar Dezember 2025

Zürich – Im monatlichen Wegweiser für Eigeheim- und Renditeimmobilienfinanzierung geht der Finanzdienstleister smzh auf die aktuelle Situation bei Renditeimmobilienfinanzierungen ein.

«Starke Indikatoren sprechen dafür, dass Banken ihren Kreditkanal für Renditeimmobilien und Bauprojekte im Jahr 2026 spürbar öffnen könnten. Bei der Preisfestlegung dürften sie jedoch weiterhin zurückhaltend bleiben, sodass eine Lockerung der Kreditmargen voraussichtlich noch auf sich warten lässt», sagt Burak Er, CFA, Head Research & Advisory Solutions bei smzh.

