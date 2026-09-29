smzh-Investment Guide Oktober: Von TINA zu PATY

Zürich – Rendite wird wieder zum Wettbewerbsfaktor. Über Jahre galt an den Finanzmärkten TINA, «There Is No Alternative». Tiefe Zinsen und fehlende Renditealternativen bei sicheren Anlagen machten Aktien für viele Anleger praktisch alternativlos.

Dieses Umfeld verändert sich aber zunehmend.

Mit steigenden Nominal- und Realrenditen bieten Anleihen wieder laufende Erträge. Der Wettbewerb um Kapital nimmt zu. PATY, «Pay Attention to Yields», beschreibt diese neue Realität.

Für die Aktienmärkte bedeutet dies jedoch nicht zwangsläufig weniger Engagement, sondern mehr Aufmerksamkeit für Bewertungen und Fundamentaldaten.

Nach der starken Aktienmarktentwicklung im Jahresverlauf und angesichts der saisonal schwächeren Phase ist im Oktober mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Kurzfristige Schwäche wäre dabei nicht automatisch ein Signal für eine Trendwende, sondern könnte bei intakter Konjunktur und Gewinnentwicklung Kaufgelegenheiten eröffnen.

CIO Bekim Laski ordnet im aktuellen Investment Guide ein. (smzh/mc/ps)

Download CIO Investment Guide Oktober 2026 (pdf)