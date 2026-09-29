LBP AM EPM lanciert eine neue, auf die Privatmärkte ausgerichtete Strategie in Kooperation mit Titanbay

Paris/Luxemburg – LBP AM European Private Markets (LBP AM EPM) bringt zusammen mit Titanbay einen Evergreen-Fonds auf den Schweizer Markt, um der steigenden Nachfrage nach Lösungen für Privatmarktanlagen zu begegnen. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen der ELTIF 2.0-Verordnung, richtet sich an professionelle Investoren und wird von LFDE vertrieben, einer Tochtergesellschaft von LBP AM.

Als Teil von Titanbay Global Private Markets Strategies, der luxemburgischen SICAV von Titanbay, wird der LFDE EPM Private Opportunities ELTIF (der Feederfonds) im Rahmen eines Master-Feeder-Modells ausschliesslich in den LBPAM Private Opportunities[1] (den Masterfonds) investieren. Der LBPAM Private Opportunities ist ein ELTIF 2.0-Fonds mit Sitz in Frankreich, der von LBP AM verwaltet wird und bereits ein Vermögen von 336 Millionen Euro eingeworben sowie Zusagen gegenüber 12 zugrunde liegenden Fonds gegeben hat.

Ein Dachfonds-Ansatz mit offener Architektur

Der LFDE EPM Private Opportunities ELTIF zielt darauf ab, eine diversifizierte Komplettlösung anzubieten, die dank eines Dachfonds-Ansatzes die wichtigsten privaten Assetklassen abdeckt. Die Strategie investiert in etablierte Fondsmanager, die sich auf die Bereiche Corporate Direct Lending, Private Equity und Infrastruktur (Eigenkapital und Fremdkapital) in ganz Europa spezialisiert haben. Die Auflegung des Fonds erfolgt vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage nach Lösungen für einen einfacheren Zugang zu den Privatmärkten, die gleichzeitig die Diversifizierungsmöglichkeiten eines Multi-Asset-Ansatzes bieten.

Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird Titanbay als Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) fungieren und einen ELTIF-Feederfonds mit Sitz in Luxemburg bereitstellen. Dies bietet LBP AM EPM einen Rahmen für die Anlageverwaltung, der den europäischen Rechtsvorschriften entspricht. Des Weiteren ermöglicht seine Technologie die Automatisierung von bisher noch manuell durchgeführten Vorgängen: Onboarding, Legitimationsprüfung zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Geldwäschebekämpfung (AML), Zeichnungen und Berichte für Anleger. Mit der TradeEngine von Titanbay, der ersten speziell für Private-Market-Fonds entwickelten Handelsinfrastruktur, stellen die komplizierten Verfahren, die Privatmarktanlagen auf dem europäischen Markt bisher erschwert haben, kein Hindernis mehr dar.

„Nach dem Erfolg von LBP AM Private Opportunities in Frankreich gehen wir nun einen Schritt weiter und lancieren in Zusammenarbeit mit Titanbay ein Anlageinstrument, das ausserhalb der französischen Vertriebsnetze vermarktet wird. Damit können wir unsere Expertise in den Bereichen Portfoliostrukturierung und Entwicklung von Multi-Asset-Strategien auch den europäischen Anlegern anbieten“, erklärt Irène d’Orgeval, Head of Capital Solutions bei LBP AM European Private Markets.

„Diese Partnerschaft zeigt, dass die regulatorischen, operativen und technologischen Herausforderungen, die mit dem Vertrieb von Fonds in mehreren europäischen Ländern verbunden sind, durch eine geeignete Infrastruktur bewältigt werden können. LBP AM EPM verfügt über umfassendes Know-how im Bereich der europäischen Privatmarktanlagen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie sich auf genau diesen Bereich konzentrieren können, während wir uns um den Rest kümmern“, erläutert Richard Kiddle, Managing Director von GP Solutions bei Titanbay.

„Privatmarktanlagen sind mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil eines langfristigen Anlageportfolios, und diese Initiative zielt darauf ab, diese Anlagemöglichkeiten einer grösseren Zahl von Anlegern zugänglich zu machen. Wir sind überzeugt, dass dieser Ansatz es Anlegern ermöglicht, von einer breiten Palette von Strategien, Regionen und Vintage-Jahren zu profitieren und gleichzeitig Zugang zu erstklassigen Fondsmanagern zu erhalten“, ergänzt Anne-Sophie Girault, Head of International Development bei LFDE. (LFDE/mc/ps)

Über LBP AM European Private Markets (LBP AM European Private Markets)

Die 2012 eingeführte Plattform für europäische Privatmarktanlagen von LBP AM wurde 2025 in „LBP AM European Private Markets“ umbenannt. Mit einem Team von mehr als 50 Mitarbeitern, von denen 27 für Investitionen zuständig sind, verfolgt sie das Ziel, den wirtschaftlichen und ökologischen Wandel zu beschleunigen und so zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beizutragen. Sie verfügt derzeit über drei sich ergänzende Fachgebiete im Bereich Private Debt in Europa: Infrastructure Private Debt, Real Estate Private Debt und Corporate Direct Lending. Darüber hinaus befasst sich der Geschäftsbereich Capital Solutions mit der Entwicklung und dem Vertrieb massgeschneiderter Lösungen. LBP AM European Private Markets hat seit ihrer Gründung einen Kapitalzufluss von knapp 10 Milliarden Euro verzeichnet und mehr als 9 Milliarden Euro im Rahmen von rund 320 Transaktionen investiert (Stand: 30.06.2026). (LBP AM/mc/ps)

[1] LBPAM Private Opportunities ist ausschliesslich in Frankreich registriert.

Über Titanbay

Mithilfe einer speziell entwickelten Technologie bietet Titanbay Leistungen in den Bereichen Konzeption, Auflegung und Verwaltung von auf die Privatmärkte ausgerichteten Fonds sowie dem Handel mit solchen Fonds. Das Unternehmen bündelt an einem einzigen Ort alle branchenspezifischen Vorgänge, die derzeit oft noch manuell durchgeführt werden, auf verschiedene Dienstleister verteilt sind und zahlreiche operative Risiken bergen. Vermögensverwalter beauftragen Titanbay in grossem Umfang mit der Vermarktung und der Verwaltung von auf die Privatmärkte ausgerichteten Fonds. Sie können über ihre üblichen Systeme auf diese Fonds zugreifen und mit ihnen handeln. Unsere Technologie und regulatorischen Infrastrukturen verbinden beide Seiten und automatisieren so jene komplexen betrieblichen Prozesse, die allgemein über die gesamte Branche verteilt sind.

Über LBP AM

LBP AM befindet sich zu 75 % im Besitz von La Banque Postale und zu 25 % im Besitz von Aegon Asset Management. LBP AM verfügt über mehrere Spezialisierungen in der nachhaltigen Finanzwirtschaft, der Entwicklung von Anlagelösungen sowie der überzeugungsbasierten Vermögensverwaltung über ihre Tochtergesellschaft La Financière de l’Échiquier (LFDE). LBP AM verfügt über drei Investmentsparten: LBP AM European Private Markets, Multi Asset, Rates & Credit Specialties und Quantitative Solutions. Die LBP AM-Gruppe stützt sich auf ihre Expertise und die Kompetenzen ihrer Tochtergesellschaft LFDE, um allen Kundengruppen – institutionellen Anlegern, Vertriebsstellen, Privatkunden – eine breite Palette an offenen Fonds und ihr Know-how im Bereich spezialisierte Lösungen und Mandate für börsennotierte und nicht börsennotierte Anlagen anzubieten. Zum 30. Juni 2026 belief sich das konsolidierte Vermögen der LBP AM-Gruppe auf rund 74 Milliarden Euro an verwalteten und vertriebenen Vermögenswerten.

Über La Financière de l’Échiquier

La Financière de l’Échiquier (LFDE) ist eine der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften Frankreichs. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und ist seit Juli 2023 eine Tochtergesellschaft von LBP AM. LFDE stützt sich auf ihr Know-how und ihre Expertise, um institutionellen Kunden, Vertriebsstellen und Privatanlegern Produkte und Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten, die sowohl ihren finanziellen als auch nicht-finanziellen Bedürfnissen entsprechen. LFDE verwaltet ein Vermögen von 26 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2026), beschäftigt knapp 170 Mitarbeitende und vertreibt seine Fonds in den Benelux-Ländern, in Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz und Spanien.