SPGI Zurich AG: Neue Büroflächen für Tech-Unternehmen in Zürich-Oerlikon gefunden

Zürich – Ein Tech-Unternehmen, langjähriger Kunde von C&W und SPGI Zurich, beauftragte SPGI Zurich mit der Suche nach neuen Büros. Nun hat SPGI Zurich für das Unternehmen passende Räumlichkeiten im Geschäftshaus «Leonardo» gefunden.

Bereits vor einigen Jahren konnte SPGI Zurich für das Unternehmen Büroflächen in Zürich-Oerlikon anmieten. Weil die Firma stark gewachsen ist, benötigte sie grössere und modernere Büroräumlichkeiten. Im «Leonardo» an der Thurgauerstrasse 80, einem modernen Geschäftshaus in Zürich-Oerlikon, konnte SPGI Zurich für den Kunden rund 3’000 m2 Büroflächen anmieten. SPGI Zurich führte den gesamten Suchprozess durch, evaluierte die besten Optionen und übernahm die Mietvertragsverhandlungen. Das Tech-Unternehmen bezieht die neuen Räumlichkeiten per Ende 2023. (SPGI Zurich/mc/ps)