SPSS Investment Fund Commercial plant Börsenkotierung bis Ende 2025

Zürich – Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions will den SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) an der Schweizer Börse SIX kotieren lassen. Die Kotierung sei bis Ende 2025 vorgesehen, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Damit soll der Zugang für neue Investoren erleichtert und die Liquidität erhöht werden.

Der Fonds investiert den Angaben zufolge in Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Eine mögliche Kotierung hänge von den Marktbedingungen, der Genehmigung der Fondsvertragsänderungen durch die Finma und der Zustimmung der SIX ab, heisst es weiter. Dabei werde eine Aufnahme in die Immobilienindizes «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» angestrebt. (awp/mc/ps)