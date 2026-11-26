Zürich – Die Zahl der Business-Apartments in der Stadt Zürich ist in den vergangenen fünf Jahren um über 50 Prozent gestiegen. Ende Oktober 2026 machten sie 2,4 Prozent aller Wohnungen aus. Besonders viele gibt es im Kreis 4.

Ende Oktober waren in der Stadt Zürich 5670 der insgesamt 239’200 Wohnungen sogenannte Apartmentwohnungen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Gegenüber vor fünf Jahren entspricht dies einem Anstieg um rund 52 Prozent. Damals gab es 3720 Apartments.

Über ein Fünftel dieser Wohnungen liegt im Kreis 4. Dort stieg der Anteil zwischen 2021 und 2026 von 4,9 auf 7,1 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im Langstrasse-Quartier, wo der Anteil von 5,4 auf 8,2 Prozent stieg. Überdurchschnittlich viele Apartments verzeichnete im Oktober 2026 auch der Kreis 1 mit einem Anteil von 6,6 Prozent.

«Unaufhaltsame, besorgniserregende Zunahme»

Der Anstieg zeigt sich auch ausserhalb der Innenstadt: In Oerlikon nahm die Zahl der Apartments zwischen 2021 und 2026 von 100 auf 390 zu, in Altstetten von 190 auf 450. Im Kreis 12 gibt es hingegen weiterhin kaum Apartments.

Die SP sprach in einer Medienmitteilung von einer «unaufhaltsamen, besorgniserregenden Zunahme von Business-Apartments». Tausende von Wohnungen seien in den vergangenen Jahren verloren gegangen, weil Immobilienfirmen mit Business-Apartments ihre Renditen optimieren könnten. «Leidtragende sind die Mietenden, die verdrängt werden.»

Zweitwohnungen hauptsächlich in der Innenstadt

Bewirtschaftete Apartments, auf die Bewohnerinnen und Bewohner angemeldet sind, zählen zu den Erstwohnungen. Unbelegte Apartments hingegen werden in der Zweitwohnungsstatistik erfasst, wie die Stadt Zürich festhält. Insgesamt gab es Ende Oktober in der Stadt Zürich 7150 Zweitwohnungen. Das entspricht 3 Prozent des gesamten Wohnungsbestands und damit gleich viel wie 2021.

Die Zweitwohnungen konzentrieren sich in der Stadt Zürich weiterhin stark auf die Innenstadt. Am höchsten ist ihr Anteil im Kreis 1 mit 13,7 Prozent, gefolgt vom Kreis 8 mit 5,7 Prozent und dem Kreis 4 mit 5,2 Prozent. In den nördlichen und westlichen Stadtteilen wie Albisrieden, Höngg und Schwamendingen sind Zweitwohnungen hingegen selten. Dort liegt ihr Anteil meist unter 2 Prozent.

Seit September gelten neue Regeln

Die Stadt Zürich will mit strengeren Vorschriften verhindern, dass reguläre Wohnungen dauerhaft als kommerzielle Kurzzeitunterkünfte genutzt werden. Seit dem 1. September gelten deshalb neue Regeln für Business-Apartments und kommerzielle Airbnb-Wohnungen.

Mit der vom Bundesgericht bestätigten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) muss die Bauherrschaft bei einem Baugesuch die Mietdauer der Wohnnutzung deklarieren.

Auch für Nutzungsänderungen, etwa wenn eine Wohnung in ein Business-Apartment umgewandelt wird, ist ein Baugesuch erforderlich – selbst wenn keine baulichen Massnahmen erfolgen.

Aktuell knapp 700 Anzeigen

Aktuell seien beim Amt für Baubewilligungen 691 Anzeigen erfasst, wobei die Anzeigen nach Adresse erfasst werden, teilte Markus Pfanner, Sprecher des städtischen Hochbaudepartements, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Eine Anzeige kann also mehrere Wohnungen umfassen.

Die Stadt überprüft bereits erste Kurzzeitvermietungen. Die Kontrollen seien aber noch nicht abgeschlossen, so Pfanner. Für diese Arbeit bewilligte die Stadt fünf zusätzliche Stellen. Bereits drei Personen würden in der Taskforce arbeiten. Anfang Dezember komme eine weitere Person dazu. Die letzte Stelle werde Mitte Februar 2027 besetzt, sagte Pfanner.

Airbnb-Initiative noch hängig

Noch hängig ist in der Stadt Zürich die von Grünen und AL lancierte Airbnb-Initiative. Sie sieht nach Luzerner Vorbild vor, dass Wohnungen höchstens 90 Tage pro Jahr kurzzeitig vermietet werden dürfen.

Der Stadtrat unterstützt die Ziele der Initiative. Er will aber einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Damit soll die Initiative auch mit der inzwischen geltenden Regelung abgestimmt werden. Den Gegenvorschlag will der Stadtrat bis am 4. Januar 2027 dem Gemeinderat unterbreiten. (awp/mc/pg)