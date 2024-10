Startup Enshift mit über 25 Mio. CHF an Finanzierungen von Klimatechnologien in Renditeimmobilien

Über Enshift

Enshift wurde Anfang 2022 in Zug (Schweiz) von Pierre Bi und anderen Schweizer Cleantech-Partnern gegründet. Heute umfasst das Team Ingenieure und Experten in den Bereichen erneuerbare Energien, nachhaltiges Bauen, Software und Datenverarbeitung in der Schweiz und Österreich und beschäftigt rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus hat Enshift Zugang zu einer breiten Palette von Experten und Partnern an der ETH Zürich und der EMPA, die auf Datenwissenschaft, Simulation und Energieplanung spezialisiert sind. www.enshift.ch