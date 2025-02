Swissprivate: Persönliche Finanzberatung oder Künstliche Intelligenz?

Von Philip Geiger, Chief Operating Officer, Swissprivate AG

Die zentrale Frage bei der Geldanlage ist und bleibt «Wie soll ich mein Geld anlegen?». Mit Betonung auf dem «Wie». Nun könnte man annehmen, der Einfluss der Künstlichen Intelligenz bzw. die schnell wachsende Auswahl an Finanz- und Investment-Apps mache diese Frage obsolet und persönliche Beratungen überflüssig. Mit nur wenigen Klicks können schliesslich Depots eröffnet, in ETFs investiert und Robo-Advisors aktiviert werden. Aber ist das tatsächlich die beste Lösung für eine langfristige Vermögensbildung?

Automatisierung versus individuelle Strategie

Digitale Lösungen ermöglichen einen unkomplizierten ersten Schritt in die Welt des Investierens. Sie sind leicht zu bedienen, nachvollziehbar und erlauben rasche Transaktionen in vorgegebene Lösungen. Aber genau hier liegt auch das Problem: Sie sind einheitlich normiert. Die Algorithmen dieser Anwendungen basieren auf vorgegebenen Mustern und können individuelle Lebensumstände und Interessen nur bedingt berücksichtigen.

Eine App wird mit dem Anleger nicht über seine individuellen Ziele sprechen. Sie wird nicht wissen, ob der Investor in den kommenden Jahren eine Immobilie kaufen möchten, ob bald eine Familie geplant ist oder ob sich die Risikobereitschaft im Laufe der Zeit verändert hat. Ein persönlicher Vermögensberater hingegen schon. Er kann gemeinsam mit dem Anleger die finanzielle Situation umfassend analysieren und eine Strategie entwickeln, die über historische Daten hinausgeht und die Lebenspläne des Kunden miteinbezieht.

Emotionale Intelligenz schlägt Algorithmen

Bei der Geldanlage geht es nicht nur um Zahlen, sondern immer auch um Emotionen. Wie verhält sich der Anleger bei Marktschwankungen? Bleiben er seiner Strategie treu oder hat er die Tendenz, in Panik zu verkaufen? Obwohl Investment-Apps umfassende Datensätze zur Verfügung stellen können, eines können sie nicht: Sie können die persönliche Beratung, die in emotional schwierigen Phasen für rationale Entscheidungen notwendig ist, nicht ersetzen.

Ein erfahrener Berater ist eben nicht nur mit den Märkten vertraut, sondern auch mit seinen Kunden. Er trägt dazu bei, Ängste abzubauen, langfristige Perspektiven zu bewahren und impulsive Fehlentscheidungen zu verhindern. In Krisenzeiten ist genau dies oft der entscheidende Faktor für einen nachhaltigen Vermögensaufbau.

Tiefergehende Anlagestrategien: Massgeschneiderte Lösungen

Zahlreiche Apps setzen vornehmlich auf ETFs oder passive Anlagestrategien. Eine individuelle Finanzberatung nutzt hingegen eine grössere Auswahl an Anlageinstrumenten und -strategien und erschliesst so zusätzliche Performancequellen. Das können Alternative Anlagen, Immobilienfonds, Kryptowährungen, Rohstoffe oder private Beteiligungen sein, die je nach persönlichen Zielen und Risikoprofil in Frage kommen.

Gerade in einem Marktumfeld mit hoher Volatilität ist es besonders wichtig, eine gut durchdachte Diversifikation vorzunehmen. Ein Robo-Advisor wählt möglicherweise einfache Portfolios mit wenigen Anlageklassen, während eine persönliche Beratung gezielt auf Marktchancen reagieren, Absicherungsstrategien integrieren und steuerliche Aspekte optimieren kann.

Zeitersparnis und Expertise

Bei vielen Menschen geniesst die Beschäftigung über längere Zeit mit Finanzstrategien, steuerlichen Aspekten oder Risikomanagement nicht oberste Priorität, zumal auch das spezialisierte Wissen teils fehlt. Das kann man sich zwar selbst erarbeiten, doch das erfordert einen nicht zu unterschätzenden Aufwand an Zeit und Mühe.

Ein Vermögensberater bringt neben diesem Fachwissen auch wertvolle praktische Erfahrung mit. Er weiss um die Schwierigkeiten, die potenziellen Fehlerursachen und die erfolgversprechendsten Ansätze für eine effiziente Zielverwirklichung im Finanzbereich. Eine App bietet dem Anleger zwar einen bunten Stauss an Vorschlägen, ein Berater aber entwickelt eine massgeschneiderte Lösung.

Fazit: Beratung als Erfolgsfaktor

Für unkomplizierte Anlage- und Finanzentscheidungen eignen sich die digitalen Helfer durchaus. Geht es aber um eine langfristige, strategische Vermögensplanung, ist die persönliche Beratung nach wie vor unübertroffen. Individuelle Beratung bietet massgeschneiderte Lösungen, emotionale Unterstützung in Krisenzeiten und eine umfassende Strategie, die über einfache Algorithmen hinausgeht und auf die individuellen Parameter des Kunden zugeschnitten ist.