Transparentes Holz soll Kunststoff ersetzen

Neu-Delhi – Holz kann zur umweltverträglichen Alternative zu Glas und durchsichtigen Kunststoffen werden, wie Forscher des Indian Institute of Technology meinen. Sie haben eigenen Angaben nach die Herstellung von transparentem Holz weiter verbessert. «Transparentes Holz kann die umweltschädlichen Kunststoffe auf Erdölbasis wie Polypropylen, Polyvinylchlorid (PVC), Acryl, Polyethylen und so weiter ersetzen», sagt Wissenschaftler Prodyut Dhar.

Kunststoffmoleküle statt Lignin

Transparentes Holz wird hergestellt, indem das Lignin, das die Fasern wie ein Kleber zusammenhält, im Holz durch transparente Kunststoffmoleküle ersetzt wird. Da es nicht vollkommen transparent ist, könnte es in Fällen, in denen eine Durchsicht nicht erwünscht ist, Fensterglas ersetzen, etwa in Badezimmer oder Toiletten. Der Vorteil: Es ist unzerbrechlich und ein besserer Wärmeisolator als Glas. Transparentes Holz kann auch im Baubereich als Strukturmaterial eingesetzt werden.

Die Forscher in Indien setzen als Lösemittel für Lignin die Säure Natriumchlorit ein und ersetzen es durch ein transparentes Epoxidharz. Das habe geringere Umweltauswirkungen als häufig verwendete Methoden, die auf der Verwendung von Methacrylatpolymer beruhen. Transparentes Holz wird meist aus dünnen Holzscheiben hergestellt. «Es ist so fest wie das ursprüngliche Holz, aber leichter», sagt Anish M. Chathoth vom College of Forestry der Kerala Agricultural University.

Vielseitig nutzbare Eigenschaften

Die Möglichkeit, transparentem Holz vielfältige und fortschrittliche Eigenschaften durch die infiltration unterschiedlicher Kunststoffmoleküle zu verleihen, macht es zu einem einzigartigen biobasierten Material für vielseitige Anwendungen. Angesichts der wachsenden Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen von Kunststoffmaterialien auf Erdölbasis könne transparentes Holz eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen. (pte/mc/ps)

Indian Institute of Technology

Kerala Agricultural University

Original-Beitrag bei pressetext