Zürich – Auf Schweizer Mieterinnen und Mieter könnten Anfang 2028 deutliche Mietzinserhöhungen zukommen. Die Experten der UBS rechnen mit einem Anstieg der Mieten um rund 5 Prozent. Grund dafür ist die erwartete Zinswende bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Die UBS-Ökonomen erwarten laut einer Analyse vom Donnerstag gleich zwei Leitzinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte im März und Juni 2027. Die gute konjunkturelle Entwicklung und die vergleichsweise hohe Inflation dürften der SNB dafür den nötigen Spielraum geben.

Dies hätte auch Auswirkungen auf den für die Bemessung der Mietzinsen entscheidenden Referenzzinssatz. Dieser liegt aktuell mit 1,25 Prozent auf einem historischen Tiefstand. Kurzfristig dürfte dies auch so bleiben. Bei der nächsten Festlegung am 1. Dezember erwarten die UBS-Experten noch keine Veränderung.

Anstieg des Referenzzinssatzes im September erwartet

Erst im September 2027 rechnen sie mit einem Anstieg des Referenzzinssatzes auf 1,50 Prozent. Damit könnten Vermieter die Mieten um 3 Prozent erhöhen, sofern der bisherige Mietzins auf einem Referenzzinssatz von 1,25 Prozent beruht.

Dabei dürfte es allerdings nicht bleiben. Denn Vermieter könnten zusätzlich allgemeine Kostensteigerungen weitergeben. Die effektive Mietzinserhöhung dürfte daher laut UBS «rund 5 Prozent betragen».

Da Mietzinserhöhungen in der Regel erst drei Monate nach dem Entscheid des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) wirksam werden, dürften die Mieten vor allem im ersten Halbjahr 2028 spürbar steigen. (awp/mc/pg)