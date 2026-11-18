Zürich – Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Oktober im Durchschnitt auf einen neuen Höchststand gestiegen. Allerdings entwickelten sich die Mieten je nach Kanton und Stadt unterschiedlich.

Der Mietindex, den das Immobilienportal Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erstellt, legte gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 134,4 Punkte zu, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Gegenüber dem Vorjahr lagen die Mieten für neu und wieder zu vermietende Wohnungen um 2,1 Prozent höher.

In den allermeisten Kantonen zogen die ausgeschriebenen Mieten gegenüber September an. Die stärksten Zunahmen verzeichneten Schaffhausen mit 2,5 Prozent und Genf mit 2,0 Prozent. Beide Kantone erreichten damit ebenfalls neue Höchststände.

Rückgänge gab es einzig in den zusammengefassten Appenzeller Kantonen mit 1,2 Prozent sowie in Solothurn mit 0,5 Prozent und in der Waadt mit 0,1 Prozent. Im Jahresvergleich lagen die Angebotsmieten nur in Schwyz tiefer, und zwar um 1,2 Prozent. Ausschlaggebend war vor allem der hohe Vergleichswert vom Oktober 2025.

Stärkster Anstieg in Genf

In den acht untersuchten Städten hielten sich monatliche Anstiege und Rückgänge die Waage. Am stärksten stiegen die Mieten in Genf mit 2,5 Prozent, gefolgt von Bern mit 1,6 Prozent und St. Gallen mit 1,1 Prozent. Den grössten Rückgang verzeichnete Lugano mit 1,3 Prozent; in Zürich sanken die Mieten um 0,4 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr lagen die Angebotsmieten in allen acht Städten höher. Dabei führte ebenfalls Genf mit einem Plus von 5,7 Prozent. (awp/mc/ps)