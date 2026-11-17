Ascona – Seit Montag 16. November ist 41 in der ganzen Schweiz online: das neue System, um ein Zuhause zu finden, entwickelt vom Schweizer Proptech-Unternehmen 41 Real Estate SA. Wer sich ein Zuhause wünscht, muss es nicht mehr suchen gehen: Man beschreibt es einmal, und wer eine passende Immobilie verkauft oder vermietet, macht einen Vorschlag.

Die Suche nach einem Zuhause beginnt seit jeher bei den Immobilien: Man prüft jeden Tag neue Inserate, vergleicht Angebote und ist oft zu spät. 41 kehrt diesen Weg um. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen: Lage, Anzahl Zimmer, Fläche, Budget, Zeitrahmen.

Diese Anfrage heisst Wunsch und bleibt über die Zeit aktiv. Dahinter steht der Motor von 41: Er vergleicht jeden Wunsch Kriterium für Kriterium mit den Immobilien, die Verkaufende und Vermietende erfasst haben, und zeigt die Übereinstimmung in Prozent an. Wer sich ein Zuhause wünscht, muss nichts mehr selbst prüfen: Man erhält Vorschläge und entscheidet.

Wer verkauft oder vermietet, sieht auf der anderen Seite endlich die tatsächliche Nachfrage in der eigenen Gemeinde oder im eigenen Kanton. Die Immobilie lässt sich kostenlos erfassen, und man sieht, welche Wünsche passen. Danach entscheidet man, ob man sie den interessierten Personen direkt vorschlägt.

So funktioniert es

Den Wunsch erstellen. In wenigen Minuten gibt man an, wo, welche Art von Zuhause und zu welchem Preis, zum Kauf oder zur Miete. Angegeben wird nur, wo man wohnen möchte, nicht wo man wohnt. Die Vorschläge kommen. Wer eine passende Immobilie hat, schlägt sie vor. Man antwortet mit «Interessiert mich» oder «Interessiert mich nicht» – wer den Vorschlag gemacht hat, sieht das «Nein» nie. Selbst entscheiden, wann man sich zu erkennen gibt. Auch nach dem Öffnen des Chats bleiben Vor- und Nachname vertraulich, bis man sich entscheidet, sie zu teilen.

Wer diskret verkaufen möchte, nutzt den Caveau: Die Immobilie bleibt vertraulich und für die Öffentlichkeit unsichtbar, wird aber trotzdem mit passenden Wünschen abgeglichen. Der Caveau ist für hochwertige Immobilien gedacht und für alle, die nicht einmal die Nachbarn wissen lassen möchten, dass sie verkaufen.

«Wie an viele Türen gleichzeitig klopfen»

«Ein Zuhause zu finden, ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Deshalb wollten wir bei den Menschen beginnen: bei ihren Bedürfnissen, ihrem Zeitplan, ihrer Privatsphäre. Wir haben 41 mit Sorgfalt aufgebaut, Schritt für Schritt, und das Herzstück ist der Motor von 41, der jeden Wunsch mit jeder Immobilie vergleicht. Das ist, wie an viele Türen gleichzeitig zu klopfen. So verliert weder, wer sich ein Zuhause wünscht, noch wer verkauft oder vermietet, weiter Zeit: Man kommt direkt zum Wesentlichen.» Jonathan Akai, Gründer von 41, seit Jahren in der Immobilienbranche tätig

Kostenlos für alle, die sich ein Zuhause wünschen, transparent für alle, die verkaufen oder vermieten

Einen Wunsch zu erstellen, ist kostenlos, und jeder Wunsch bleibt anonym. Der Grund liegt im Modell von 41: Bezahlt wird nur von denen, die verkaufen oder vermieten, und nur, wenn sie ihre Immobilie aktiv vorschlagen möchten – mit einem festen monatlichen Betrag pro Immobilie, der in keiner Weise vom Verkauf oder von der Vermietung abhängt.

41 ist weder eine Immobilienagentur noch ein Immobilienportal, sondern ein technologisches System, das die Nachfrage sichtbar macht und die Übereinstimmung berechnet. 41 ist nicht als Makler tätig, nimmt nicht an Verhandlungen teil und erhält keine Provisionen auf Verkäufe oder Vermietungen. Die Verhandlungen finden direkt zwischen den Parteien statt.

41 ist seit Montag, 16. November 2026, als Web-App verfügbar, ohne Download, auf 41realestate.com, auf Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. (41/mc/hfu)