UBS verkauft Bocken Areal in Horgen an Swiss Life

Zürich – Die UBS verkauft eines ihrer beiden Ausbildungszentren in der Schweiz. Die Grossbank überträgt die Liegenschaft des Seminarhotels und des Landguts Bocken in Horgen an die Swiss Life.

Die UBS habe nach der Akquisition der Credit Suisse zwei Ausbildungszentren gehabt, nämlich das UBS Center for Education and Dialogue Wolfsberg und das Seminarhotel Bocken, teilte die Bank am Montag mit. Der Wolfsberg biete seit der Wiedereröffnung im Jahr 2020 wesentlich höhere Kapazitäten für Seminare und Veranstaltungen der UBS sowie von einzelnen Dritten. Daher sei der Bedarf für zwei eigene Seminarzentren nicht mehr gegeben.

Mit dem Lebensversicherer habe die UBS nun eine lokal stark verankerte Eigentümerin gefunden, die respektvoll mit dem historischen Anwesen umgehe, heisst es weiter. Swiss Life wolle das Landgut übernehmen, für interne Anlässe und Weiterbildungen nutzen und auch für externe Gäste weiter öffnen, wird Swiss Life-Chef Matthias Aellig zitiert. (awp/mc/pg)