Basel – Während der Embryonalentwicklung ordnet sich das Erbgut im Zellkern neu. Forschende der Universität Basel haben entdeckt, dass dicht verpackte DNA am Rand des Zellkerns einen Schutzschild gegen UV-Strahlung bildet. Wann dieser entsteht, bestimmt die Zahl der Kernporen.

Von Heike Sacher, Universität Basel

Im Zellkern liegt das Erbgut keineswegs als zufälliges Knäuel vor, sondern ist sorgfältig organisiert. Die DNA ist in unterschiedliche Bereiche gegliedert, von denen einige dicht verpackt und weitgehend inaktiv sind. Dieses sogenannte Heterochromatin lagert sich häufig an die Kernlamina an, ein Geflecht an der Innenseite der Kernhülle. Diese Anordnung hilft, das Erbgut zu organisieren und die Genaktivität zu regulieren. Wie sie während der Embryonalentwicklung entsteht, war bislang unklar.

Forschende um Prof. Dr. Susan Mango vom Biozentrum der Universität Basel haben diesen Prozess an Embryonen des Fadenwurms C. elegans untersucht und ihre Ergebnisse im Fachjournal «Science Advances» veröffentlicht. Dabei entdeckten sie die entscheidende Rolle der Kernporen. Diese winzigen Durchgänge in der Kernhülle regeln den Transport von Molekülen: Proteine gelangen in den Zellkern, Boten-RNA wird hinausgeschleust. Die Kernporen bestimmen aber auch, wann sich Heterochromatin an die Kernlamina anlagert.

Kernporen geben den Takt vor

«Wir waren überrascht, wie stark sich die Kernhülle während der frühen Embryonalentwicklung verändert», erklärt Erstautor Dr. Fei Xu. «Anfangs ist sie dicht mit Kernporen besetzt. Erst später entsteht nach und nach Platz für das dicht gepackte Erbgut.»

In frühen Embryonen halten die zahlreichen Kernporen das Heterochromatin vom Kernrand fern. Mit fortschreitender Entwicklung nimmt ihre Zahl ab. Dadurch kann sich Heterochromatin an die Kernlamina anlagern. Gleichzeitig werden die dortigen DNA-Bereiche weniger aktiv.

Den Einfluss der Kernporen bestätigten die Forschenden experimentell: Reduzierten sie bestimmte Kernporen-Bestandteile, lagerte sich das Heterochromatin deutlich früher an die Kernlamina an.

Schutzschild gegen UV-Strahlung

Doch wozu dient diese Anordnung? Die Forschenden entdeckten, dass Heterochromatin am Kernrand die Embryonen vor UV-Strahlung schützt. Untersucht haben sie UV-B-Strahlung, die mit dem Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht und DNA schädigen kann.

«Genau wie menschliche Mütter schützen auch Wurmmütter ihren Nachwuchs. Sie schirmen ihre jungen Embryonen vor UV-Strahlung ab, bis diese ihren eigenen Schutz entwickelt haben.» Prof. Dr. Susan Mango

Junge Embryonen ohne diesen Schutzschild reagierten besonders empfindlich auf UV-Strahlung, ältere waren deutlich widerstandsfähiger. Bei ihnen konzentrierten sich DNA-Schäden vor allem im Heterochromatin am Kernrand. Wurde dessen Verankerung an der Kernlamina gestört, breiteten sich die Schäden im Zellkern aus und weniger Embryonen überlebten.

«Bemerkenswert ist, dass die Organisation des Erbguts offenbar nicht nur für die Genregulation wichtig ist», sagt Mango. «Das dicht gepackte Heterochromatin am Rand des Zellkerns übernimmt auch eine Schutzfunktion und hilft, Schäden durch UV-Strahlung zu begrenzen.»

Erst schützt die Mutter, dann der Embryo selbst

Die Entstehung des Schutzschilds hängt zeitlich eng mit der Eiablage zusammen. Junge Embryonen entwickeln sich zunächst geschützt vor UV-Strahlung im Körper des Muttertiers. Bis zur Eiablage haben sie bereits begonnen, ihren eigenen Schutzschild aus Heterochromatin aufzubauen.

«Genau wie menschliche Mütter schützen auch Wurmmütter ihren Nachwuchs», erklärt Mango. «Sie schirmen ihre jungen Embryonen vor UV-Strahlung ab, bis diese ihren eigenen Schutz entwickelt haben.»

Die Ergebnisse zeigen, dass die Organisation des Erbguts nicht nur die Genaktivität reguliert, sondern heranwachsende Organismen auch vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. (Universität Basel/mc/ps)

Originalpublikation

Fei Xu et al.

Dynamic nuclear pores dictate the emergence of lamina-associated domains and UV protection during embryogenesis

Science Advances (2026), doi: 10.1126/sciadv.aed8143

Forschungsgruppe Prof. Dr. Susan Mango

Universität Basel