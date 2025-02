VP Bank-Spotanalyse Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex stagniert

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Im Februar verharrt der Index auf seinem Vormonatswert von 85.2.

Erfreulich ist, dass die weiteren Geschäftsaussichten besser eingeschätzt werden. Der entsprechende Index steigt von 84.3 auf 85.4. Dieser optimistischere Blick in die Zukunft wird von einem besseren Auftragseingang im deutschen verarbeitenden Gewerbe begleitet. Es scheint, dass die Industrie derzeit die Talsohle durchläuft und im Frühjahr eine moderat bessere wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten ist. Der Teilindex des ifo-Geschäftsklimaindex für das verarbeitende Gewerbe hellt sich im Februar auf, während die Dienstleistungsbranche skeptischer in die Zukunft blickt.

Die Geschäftsaussichten der deutschen Unternehmen hängen in den kommenden Monaten auch von den Koalitionsverhandlungen ab. Eine Zweierkoalition aus CDU/CSU und SPD ist möglich und verspricht eine stabilere Regierung. Wichtig ist, dass die neue Regierung schnell Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ergreift. Weniger Bürokratie und wettbewerbsfähige Steuern stehen bei den Unternehmen jetzt besonders hoch im Kurs. Auch langfristige Finanzierungszusagen für die Infrastruktur sind gefragt, und zwar nicht nur für diese Legislaturperiode, sondern weit darüber hinaus. Solche Zusagen könnten die Grundlage für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung sein.

Kurzfristig wird die wirtschaftliche Lage jedoch angespannt bleiben. Die kommenden Monate werden zunächst eine Wiederholung des bereits Bekannten bringen: Die deutsche Wirtschaft wird auf der Stelle treten. Im Frühjahr und damit im zweiten Quartal zeichnet sich jedoch ab, dass die Industriekonjunktur an Fahrt gewinnt, während der Dienstleistungssektor an Dynamik verlieren könnte. Die privaten Haushalte sparen, auch weil viele Unternehmen Entlassungen angekündigt haben. Die zu erwartende höhere Dynamik in der Industrie könnte jedoch bei richtigen politischen Weichenstellungen die schwächere Entwicklung im Dienstleistungssektor überkompensieren.