VP Bank Spotanalyse: Fed startet Zinswende mit 50 Basispunkten

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Bis Ende Jahr könnte der Zins auf 4.25 bis 4.5% sinken.

Die US-Notenbank Fed senkt ihr Zielband für die Fed Funds Target Rate um 50 Basispunkte auf 4.75 % bis 5 % von bislang 5.25 % bis 5.5 %.

Während die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte rechneten, preisten die Terminkurse für kurzfristige US-Geldausleihungen eine Reduktion von 50 Basispunkten ein. Die Märkte hatten also das bessere Gespür.

Die Fed erkennt Schwächen am Arbeitsmarkt und sieht sich bestätigt, dass die Inflationsrate nachhaltig auf das Ziel von 2 % sinken wird. Die Projektionen der Fed-Offiziellen sehen für das laufende Jahr weitere Zinssenkungen im Umfang von 50 Basispunkten vor. Käme es so, läge das Zielband für die Fed Funds Target Rate zwischen 4.25 % und 4.5 %.

Zwei Sitzungen des Offenmarktausschusses stehen in diesem Jahr noch an. Die US-Währungshüter könnten also auf jeder Sitzung den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte reduzieren. Bis 2025 sehen die Projektionen einen Zinssatz von 3.4 % vor, was Zinssenkungen von weiteren 100 Basispunkten impliziert.

So spektakulär die «grosse» geldpolitische Lockerung auf den ersten Blick aussieht: Bei genauerer Analyse hat sich am Zinsausblick wenig verändert. Zwar dürfte die Fed im laufenden Jahr ihre Leitzinsen etwas stärker zurücknehmen als erwartet, doch die für 2025 signalisierten 100 Basispunkten sehen nicht nach einem aggressiven Kurs aus. Folgen die US-Notenbanker den Projektionen, läge der Leitzins zum Jahresende 2025 noch immer über 3 % und damit auch weiterhin auf einem relativ hohen Niveau.

Die Fed betont gleichzeitig, dass sie datenabhängig vorgehen wird. Fed-Chef Jerome Powell fügte während der Pressekonferenz deshalb an, dass die 50 Basispunkte nicht als neuer Pfad aufgefasst werden sollen. Die Fed, so die Interpretation, plant also auf ihren kommenden Sitzungen jeweils Kürzungen des Zinses um 25 Basispunkte. Nach ungehemmten Zinssenkungen klingt dies nicht. Der grosse Zinsschritt von 50 Basispunkten darf deshalb nicht fehlinterpretiert werden: Die Fed bleibt auf einem vorsichtigen Zinssenkungspfad.