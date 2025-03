VP Bank Spotanalyse: Inflation in den USA im Februar tiefer

Die Inflationsrate in den USA fällt im Februar von 3 % auf 2.8 %. Unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate) fällt die Teuerungsrate von 3.3 % auf 3.1 %. Die Inflationsrate geht im Februar etwas deutlicher zurück, als es die Mehrheit der Volkswirte erwartet hatte. Der Anstieg der Kerninflationsrate um 3.1 % gegenüber dem Vorjahresmonat ist sogar der geringste seit April 2021. Und auch im direkten Monatsvergleich gibt es eine positive Überraschung: Mit 0.2 % steigt die Gesamt- als auch die Kernteuerung weniger stark als angenommen.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Zu den Details: Flugtickets haben sich im Februar gegenüber Januar deutlich vergünstigt. Der Preisanstieg im Bereich von Autowerkstätten und -versicherungen hat sich im direkten Monatsvergleich normalisiert. Gerade diese Positionen waren im Vormonat noch mit satten Preisanstiegen aufgefallen. Im Vormonatsvergleich bleiben Fahrzeugversicherungen aber ein deutlicher Preistreiber.

An der Gesamtkonstellation hat sich kaum etwas verändert. Die Teuerung wird nach wie vor von Mieten und kalkulatorischen Eigenmieten dominiert, während Energiepreise preisdämpfend wirken.

Die US-Notenbank dürfte sich zwar grundsätzlich über den Inflationsrückgang freuen, doch die Währungshüter haben derzeit andere Sorgen. Die von der Trump-Administration bereits verhängten und in Aussicht gestellten Zölle könnten die Konsumentenpreise in den kommenden Quartalen beeinflussen.

Die Verbraucher sind bereits skeptisch. Die von der Universität Michigan monatlich unter Konsumenten erhobenen Inflationserwartungen sind regelrecht in die Höhe geschossen. Die privaten Haushalte rechnen also bereits mit anziehenden Teuerungsraten. In Anbetracht dessen wird die Fed vorerst pausieren und die Gemengelage analysieren. (pd/hzi/pg)