VP Bank Spotanalyse: Nichts Neues von der SNB

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

0-%-Zins wird noch eine Zeit lang bleiben.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt erwartungsgemäss ihren Leitzins bei 0 %. Sie macht das einzig Richtige. Zwar fiel die Inflationsrate im November wieder auf 0 %, doch wie auch die bedingte Inflationsprognose der SNB zeigt, sollte sich die Teuerung moderat nach oben und nicht weiter nach unten bewegen.

Die SNB zeigt sich gelassen: Die Inflation sei in den letzten Monaten leicht tiefer ausgefallen als erwartet. In der mittleren Frist sei der Inflationsdruck gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber praktisch unverändert.

Kurzfristig liegt die bedingte Inflationsprognose zwar etwas tiefer als im September, in der mittleren Frist ist sie aber nur wenig verändert. Die Prognose befindet sich über den gesamten Prognosezeitraum im Bereich der Preisstabilität. Die SNB erwartet in ihrer bedingten Inflationsprognose eine Rate von 0.3 %. Im September waren es 0.5 %.

Die SNB wird den Leitzins aus unserer Sicht über einen längeren Zeitraum bei 0 % belassen. Nur wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen würde, weil sich etwa nachhaltig negative Inflationsraten abzeichnen, käme eine Reduktion in den negativen Bereich in Betracht. Sonst geht der nächste Zinsschritt nach oben und nicht nach unten.