VP Bank-Spotanalyse: SNB lässt Zinsen unverändert

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Mehr Transparenz über Zinsentscheid.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins unverändert bei 0 %. Sie hat keine Notwendigkeit für eine weitere geldpolitische Lockerung.

Die Inflationsrate liegt seit Juni über der Null-Prozent-Marke. Und rechnet man die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate) heraus, ist die Teuerungssituation ohnehin schon seit längerem eine andere: Die Kernrate lag selbst im ersten Halbjahr, als die Gesamtteuerung kurzzeitig im negativen Bereich lag, komfortabel im positiven Bereich.

Die bedingte Inflationsprognose der SNB sieht für das kommende Jahr weiterhin einen Anstieg der Inflationsrate voraus. Darüber hinaus bietet auch der Wechselkurs gegenüber dem Euro keinen Anlass für eine geldpolitische Lockerung. Der Franken bewegt sich gegenüber dem Euro schon seit längerem in einer engen Bandbreite seitwärts. Gleichzeitig dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) keine weiteren Zinssenkungen beschliessen.

Der Leitzins der Schweiz dürfte an seinem vorläufigen Tief angelangt sein. Mittelfristig stehen daher eher wieder Zinsanstiege und nicht etwa Leitzinsreduktion auf dem Programm.

Wie die Stimmungslage innerhalb des SNB-Direktoriums ist, wird ab dieser geldpolitischen Lagebeurteilung transparenter werden. Die Nationalbank wird im Nachgang ihrer zweitägigen Sitzung jeweils eine Zusammenfassung der Diskussionen veröffentlichen.