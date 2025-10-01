VP Bank Spotanalyse: US-Behörden im Shutdown

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Geringe Folgen bei kurzer Dauer.

Shutdowns gehören inzwischen zur US-Folklore. Diese temporäre Stilllegung ist Folge davon, dass sich Republikaner und Demokraten im US-Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Seit 1981 ist es der 15. Stillstand von einem Teil der Bundesbehörden.

Der Shutdown trat um Mitternacht (Ortszeit an der Ostküste) in Kraft. Aufgrund der fehlenden Haushaltsmittel haben viele Bundesbehörden, die nicht kritische Aufgaben übernehmen, keine Finanzierung mehr. Damit können keine Gehälter an die betroffenen Mitarbeiter ausbezahlt werden, Dienstleistungen werden eingestellt. So wird etwa der für Freitag terminierte Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht werden. Hingegen werden während des Shutdowns die Bundesschulden weiterhin bedient.

Die wirtschaftlichen Folgen des Behördenstillstands sind bei zeitlich begrenzter Dauer gering. Zumal nach einer Wiedereröffnung der Behörden die Gehälter nachgezahlt werden und es zu Nachholeffekten kommt. Darüber hinaus sind auch nicht sämtliche Verwaltungen betroffen, was den Schaden ebenfalls eingrenzt.

Schätzungen des Haushaltsbüros des US-Kongresses (CBO) zeigen, dass während des letzten Shutdowns (22.12.2018 bis 25.01.2019) das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0.2 Prozentpunkte gedämpft wurde. Da es zu Nachholeffekten kam, waren die wirtschaftlichen Schäden per Saldo lediglich marginal.

Die wirtschaftlichen Folgen könnten diesmal allerdings grösser sein. Präsident Donald Trump droht damit, den Shutdown nutzen zu wollen, um die Mitarbeiterzahl in den Verwaltungen dauerhaft zu reduzieren. Es besteht auch die Gefahr, dass der Shutdown aufgrund der verhärteten Fronten zwischen Republikanern und Demokraten länger dauert.

An den Finanzmärkten halten sich die Reaktionen auf den Shutdown derweil in Grenzen. An den Börsen geht man davon aus, dass die konjunkturellen Konsequenzen überschaubar bleiben und Republikaner und Demokraten sich über kurz oder lang einigen werden.