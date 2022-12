XEGARA Estate setzt Wachstumskurs 2022 fort

Der Immobilienvermittler XEGARA Estate, der sich auf nordzyprische Immobilien spezialisiert hat, setzt sein Wachstum 2022 fort. Mit über 4’000 Objekten im Bestand und einem Vermittlungsvolumen im mehrstelligen Millionenbereich gehört es zu den führenden Unternehmen bei der Betreuung ausländischer Investoren.

XEGARA Estate vermittelt unter anderem Wohnungen, Villen, Gewerbeimmobilien und Grundstücke an Investoren aus aller Welt – unter anderem aus dem Vereinigten Königreich, Skandinavien, Russland und der gesamten DACH-Region. Zu den beliebtesten Standorten gehören dabei Lefkoşa (Nicosia), Gazimagusa (Famagusta)/ İskele, Girne (Esentepe/ Tatlisu) und Güzelyurt, die nicht zuletzt bei Auswanderern sehr beliebt sind. Im Jahr 2022 gelang es XEGARA Estate, Objekte im mehrstelligen Millionenbereich zu vermitteln, womit das Unternehmenswachstum weiter deutlich vorangetrieben werden konnte. Aktuell hält das Unternehmen 4’000 sofort verfügbare Objekte in Nordzypern in seinem Bestand.

Vermittlung, Relocation-Dienstleistungen und Investitionsmöglichkeiten

Bei Immobilieninvestoren aus aller Welt wird Nordzypern immer beliebter. Hierfür sind vor allem die solide Preisentwicklung, die ausgezeichneten Renditen und der vergleichsweise unkomplizierte Transaktionsprozess verantwortlich. Allerdings ist es für ausländische Investoren oft schwierig, geeignete Objekte zu finden. Hierbei unterstützt XEGARA Estate.

Das Unternehmen hilft bei der Vermittlung, bietet aber auch Relocation-Dienstleistungen und Investitionsmöglichkeiten für Anleger an. (XEGARA/mc/hfu)