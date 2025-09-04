«ZAST Immobilien Wohnen Schweiz» plant Kapitalerhöhung

Zürich – Die Zurich Invest AG plant eine Kapitalerhöhung über 400 Millionen Schweizer Franken für die Anlagegruppe «ZAST Immobilien Wohnen Schweiz» der Zürich Anlagestiftung.

Das zusätzliche Kapital dient dem Erwerb von sieben Liegenschaften mit hoher Bauqualität und attraktivem Entwicklungspotenzial, die sich alle an Top-Lagen befinden. Fünf Immobilien stehen in der Stadt Zürich und je eine Liegenschaft befindet sich in Genf und Lausanne.

Die geplanten strategischen Akquisitionen stellen eine gute Ergänzung für die Anlagegruppe «Immobilien Wohnen Schweiz» dar und tragen langfristig zu einer attraktiven Wertentwicklung bei.

«Ein Portfolio in dieser Qualität hinsichtlich Lage und Zustand ist einzigartig am Markt», sagt Marek Dobias, Portfolio Manager von «ZAST Immobilien Wohnen Schweiz».

Die Akquisition stärkt die Anlagegruppe und bietet folgende Vorteile:

Gute Diversifikation: Die gemischt genutzten Liegenschaften erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Gesamtportfolios.

Top-Lage: Immobilien befinden sich in Stadtzentren der wichtigsten Schweizer Wirtschaftsregionen

Attraktive Renditeperspektiven: Portfolio weist eine Bruttoanfangsrendite von 3,2 Prozent und ein zusätzliches Mietertragspotenzial von ca. 13 Prozent auf

Nachhaltigkeit: Durch den Kauf des Akquisitionsportfolios reduzieren sich die CO₂-Emissionen im Gesamtportfolio aufgrund tieferer Treibhausgasemissionen.

Stabiles und erfahrenes Management: Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien durch stabiles und erfahrenes Management, welches die Liegenschaftsobjekte und deren Potenziale bestens kennt

(Zurich/mc/ps)

Zurich Invest AG