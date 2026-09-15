Zürcher Kantonalbank und Technorama gehen Partnerschaft ein

Zürich/Winterthur – Das Swiss Science Center Technorama und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) gehen eine langfristige Partnerschaft ein. Ab 2029 wird die ZKB Hauptpartnerin des Technorama. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht das Zukunftsprojekt Technorama 2050 – die umfassende Erneuerung und Weiterentwicklung des Technorama für die kommenden Generationen.

Mit der Partnerschaft verbinden zwei Institutionen ihre Kräfte, die den Kanton Zürich auf unterschiedliche Weise prägen: Die Zürcher Kantonalbank, die zur Lösung von volkswirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aufgaben des Kantons beiträgt und einen Anteil zur Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität leistet – und das Technorama, das seine Gäste seit mehr als vier Jahrzehnten für Phänomene aus Natur und Technik begeistert, und ihnen ermöglicht, durch selbstständiges Entdecken und Experimentieren die Welt und sich selbst im doppelten Sinne des Wortes zu begreifen.

Das Engagement der Zürcher Kantonalbank umfasst die Schenkung eines namhaften Geldbetrages für das Bauprojekt sowie eine mehrjährige Sponsoringpartnerschaft. Die ZKB erhält den Status einer Hauptpartnerin des Technorama und unterstützt dessen Entwicklung in einer bedeutenden Phase.

«Mit dem Technorama verbinden wir zentrale Anliegen unseres Leistungsauftrags: Bildung, Innovation, gesellschaftliche Teilhabe und die Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums Zürich», sagt Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats der ZKB. «Das Technorama begeistert Menschen erlebnisorientiert für naturwissenschaftliche Themen und schafft Raum für Neugier, Erkenntnis und Zukunftsdenken. Mit dieser Partnerschaft investieren wir in einen Ort, der weit über Winterthur hinaus Wirkung entfaltet.»

Die Beiträge werden vorbehaltlich der vollständigen Finanzierung und des Baustarts innerhalb der nächsten drei Jahre geleistet. Aktuell sind fast 80% der Bausumme finanziert durch Beiträge der öffentlichen Hand, von Stiftungen und Einzelpersonen, von Unternehmen und durch Eigenmittel des Technorama. Die Partnerschaft mit der ZKB ist eine wichtige Säule für das Projekt. Um die Realisation zu gewährleisten, sucht das Technorama weitere Partnerinnen und Partner, die diesem Vorbild folgen.

Gemeinsam in die Zukunft

Das Zukunftsprojekt Technorama 2050 markiert die grösste bauliche und gestalterische Transformation in der Geschichte des Technorama. Das Swiss Science Center wird zwischen 2028 und 2030 umfassend erneuert, erweitert und auf den zukünftigen Betrieb bis mindestens 2050 vorbereitet. Dabei geht es nicht allein um ein neues Gebäude oder zusätzliche Ausstellungsflächen. Ziel ist es, das Technorama als einen der bedeutendsten Orte für die MINT-Förderung und die Begegnung mit Naturphänomenen langfristig neu zu positionieren und für kommende Generationen weiterzuentwickeln. Es zeigt keine alten Lösungen für alte Probleme, sondern fördert die Kompetenzen, die es braucht, um neue Lösungen für neue Probleme zu finden.

Die Partnerschaft mit der Zürcher Kantonalbank ist bewusst langfristig angelegt. «Technorama 2050 ist ein Projekt für die Zukunft – und Zukunft entsteht dort, wo Menschen neugierig bleiben, Fragen stellen und Zusammenhänge verstehen wollen», sagt Thorsten-D. Künnemann, Direktor des Technorama. «Dass die Zürcher Kantonalbank diesen Weg als Hauptpartnerin mit uns geht, ist für das Technorama von grosser Bedeutung. Diese Partnerschaft gibt uns nicht nur zusätzliche Stabilität in einer entscheidenden Transformationsphase. Sie verbindet uns auch mit einer Institution, die sich wie wir langfristig für die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit des Kantons Zürich engagiert.» (mc/pg)