Aldi Suisse bringt Mega-Solaranlage ans St. Galler Stromnetz

Schwarzenbach – Aldi Suisse hat vergangene Woche in Zusammenarbeit mit der Energie Pool Schweiz AG und der Helion Energy AG die grösste Photovoltaikanlage im Kanton St. Gallen in Betrieb genommen. Die Anlage auf dem Dach des regionalen Verteilzentrums in Schwarzenbach misst mit 25’000 Quadratmetern mehr als drei Fussballfelder. Sie produziert grünen Strom für den Detailhändler und die Region.

Die 12’900 Photovoltaikmodule der neuen Mega-Anlage produzieren einen Energieertrag von 5765 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 2000 Drei-Personen-Haushalten. Mit dem Strom versorgt ALDI SUISSE nicht nur die eigene Infrastruktur vor Ort, sondern speist den Überschuss in das Netz des Kantons St. Gallen ein.

Zweite Mega-Solaranlage des Detailhändlers

Bereits seit 2020 betreibt der Detailhändler auf dem regionalen Verteilzentrum im luzernischen Perlen eine der grössten durchgehenden Photovoltaikanlagen der Schweiz. Zudem erzeugt er schweizweit an über 60 Standorten Solarstrom für seine Filialen und die E-Ladestationen auf den Kundenparkplätzen. Die neue Anlage in Schwarzenbach ist die zweitgrösste Solaranlage des Detailhändlers nach jener in Perlen. (mc/pg)