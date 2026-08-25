Alpiq kauft 100 Megawatt-Speicher in Deutschland

Lausanne – Der Energiekonzern Alpiq erweitert sein Portfolio an Batteriespeichern. Vom deutsch-norwegischen Unternehmen Eco Stor kauft Alpiq laut eigenen Angaben einen der grössten, operativen Batterieenergiespeicher Deutschlands.

Die Anlage mit einer Leistung von 103,5 Megawatt und einer Speicherkapazität von 238 Megawatt-Stunden steht in Bollingstedt im Bundesland Schleswig-Holstein, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Die Anlage sei seit Juni 2025 in Betrieb. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion haben Alpiq und Eco Stor Stillschweigen vereinbart.

Für Alpiq ist die Anlage in Bollingstedt der dritte und derzeit grösste operative Batteriespeicher im Portfolio. Die beiden anderen stehen in Frankreich und Finnland. Es befänden sich zudem weitere Speicher mit einer Kapazität von über 250 Megawatt im Bau oder stünden kurz vor der Inbetriebnahme. Darüber hinaus seien Projekte in Italien und in der Schweiz in der Entwicklungsphase. (awp/mc/ps)

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