CKW: Thomas Reithofer folgt auf Urs Meyer als Leiter des Geschäftsbereichs Netze

Luzern – Thomas Reithofer wird bei CKW per 1. Oktober 2024 neuer Leiter des Geschäftsbereichs Netze. Er folgt auf Urs Meyer, der sich neu orientiert und das Unternehmen Ende September 2024 verlässt. Reithofer ist seit 2006 bei CKW tätig, seit 2019 verantwortet er den Geschäftsbereich Energie und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Nach mehr als zehn Jahren als Leiter des Geschäftsbereichs Netze und Mitglied der CKW-Geschäftsleitung hat sich Urs Meyer (59) entschlossen, im nächsten Lebensabschnitt etwas Neues zu beginnen. Er wird ab Oktober 2024 an der Folkwang Universität der Künste in Essen Fotografie studieren, um zukünftig als Fotograf zu arbeiten.

Sein Nachfolger wird per 1. Oktober Thomas Reithofer. Er verantwortet seit 2019 den Geschäftsbereichs Energie und ist Mitglied der Geschäftsleitung von CKW. Zuvor war der 46-Jährige zwölf Jahre in verschiedenen Funktionen bei CKW tätig. Er bringt vertieftes Know-how aus der Energieproduktion und -wirtschaft sowie dem Verkauf mit und verfügt über viel Erfahrung im Gestalten von neuen Produkten.

Thomas Reithofer hat an der ETH in Zürich Physik studiert (Master of Science in Physics) und schloss an der HSG in St. Gallen das Executive MBA in General Management ab. Er wohnt mit seiner Familie in Kriens. (CKW/mc/pg)