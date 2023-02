Venture Kick: eightinks gewinnt CHF 150’000 für skalierbare Produktion von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation

eightinks entwickelt eine proprietäre Fertigungstechnologie für Festkörperbatterien, die neuartige Zelldesigns mit Hochleistungsmaterialien ermöglicht und die Produktionsmethoden hoch skalierbar macht. Das Startup hat die dritte Stufe von Venture Kick gewonnen.

Festkörperbatterien gelten als die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien, die im Vergleich zu Flüssig-Elektrolyt-Batterien viele Vorteile bieten. Jedoch sind sie aufgrund der Kosten der derzeitigen Herstellungsstandards nicht sehr verbreitet.

Die neuartige mehrschichtige Vorhangbeschichtungstechnologie von eightinks vereinfacht die Herstellung von Batteriezellen. Die kosteneffiziente Produktionsmethode mit hohem Durchsatz senkt die Produktionskosten um bis zu 30% im Vergleich zu aktuellen Methoden und ist mit der bestehenden Produktionsinfrastruktur kompatibel, was den Weg für die breite Einführung von Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien ebnet.

Patentierte Technologie

In Anbetracht des prognostizierten Wachstums des Marktes für Elektrofahrzeuge reagiert eightinks auf die steigende weltweite Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die allein in diesem Jahrzehnt um 10% steigen soll. Die von der ETH Zürich patentierte Technologie des Startups ermöglicht zudem das Recycling der Zellen und erhöht die Ladegeschwindigkeit. Während flüssige Elektrolyte entflammbar sind, sind Festkörperelektrolyte nicht entflammbar und bieten damit auch einen erheblichen Sicherheitsvorteil.

Das Startup wird die von Venture Kick zugesprochenen CHF 150’000 in den Aufbau eigener Anlagen und den Ausbau des Teams investieren, um seine Technologie zu skalieren und die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen.

Das Gründungsteam besteht aus Dr. Paul Baade (CEO), der die Technologie im Rahmen seiner Doktorarbeit als Pioneer Fellow an der ETH Zürich entwickelt hat, Leon Baade (CBO), der über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von technischen Produkten und in der Zusammenarbeit mit Automobilherstellern verfügt, sowie Dr. Christina Sauter (CTO) und Dr. Karl-Philipp Schlichting (COO), die auf Batterietechnik bzw. Nanowissenschaft für Energietechnik spezialisiert sind. «Das Venture Kick Programm war eine grossartige Erfahrung, die uns geholfen hat, unseren strategischen Fokus zu schärfen und unseren Go-to-Market im Detail zu entwickeln», sagt eightinks CEO Paul Baade. «Mit ihren Einblicken in mehrere Deeptech-Ventures waren sie in der Lage, kritische Punkte sehr schnell zu identifizieren.» (Venture Kick/mc/hfu)

